Pasaportsuz giriş başladı! Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etti

'EDİRNE'YE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRABİLECEKLER'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da şu ifadeleri kullandı:

"Edirne bir turizm kenti. Dünyanın her tarafından turist çekiyoruz. Ama Bulgar turistler de son zamanlarda Edirne'yi ziyarete, Edirne'den alışverişe oldukça fazla geliyorlardı. Şimdi zaman kısıtlamaları olmayacak. Zaman kısıtlamaları olmadığı için de daha çok zaman ayıracaklar, burada daha çok kalacaklar. Otellerde 1 gün kalacaklarına 3 gün kalacaklar. Edirne'yi daha çok gezecekler ve tabii ki daha çok alışveriş yapacaklar. Edirne ekonomisine katkı sağlayacaklar. Ne kadar çok turist gelirse buraya, ne kadar çok para harcarsa bizim ekonomimiz için o kadar iyi."