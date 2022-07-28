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Pasaportsuz giriş başladı! Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı. Kentin çarşı ve pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Giriş Tarihi: 28.07.2022 14:22
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Pasaportsuz giriş başladı! Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etti

Bulgaristan vatandaşlarına, Türkiye'ye pasaportsuz girebilme imkanı tanınmasını, Edirneli esnaf sevinçle karşıladı. Kararla, kentte gelecek turist sayısında yüzde 30 artış, kişi başı günlük harcamalarının ise 100 euroyu geçmesini beklediklerini belirten Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Edirne ticaretine Bulgarların ciddi bir katkısı vardı. Bu vize muafiyeti olmasıyla ve pasaport istenmemesi dolayısıyla Edirne ticaretine olumlu yönde bir etkileşim olacağı kanısındayım" dedi.

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Pasaportsuz giriş başladı! Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etti

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bulgaristan vatandaşlarına 'vize muafiyeti' sağlanmasını Edirneli esnaf sevinçle karşıladı. Komşu ülke vatandaşları için Türkiye'ye sadece kimlikle seyahatin yolu açılırken, gelişme esnafın yüzünü güldürdü. Döviz kuru farkı nedeniyle tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgar vatandaşlarının, sadece kimlikle girebilecek olmasının, kent ekonomisine de pozitif yönde yansıyacağı belirtildi.

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Pasaportsuz giriş başladı! Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etti

'SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kent ekonomisi için çok olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Alınan kararla birlikte Edirne'ye daha çok turist gelecek ve bu da kent ekonomisine katkı sağlayacak. Esnafımız için daha iyi olacağını düşünüyorum. Halihazırda oldukça yoğun şekilde Bulgar misafirlerimizi ağırlıyorduk. Bu karar sonrasında pasaport süresi dolan, yenilemekte zorluk yaşayan komşularımız da artık Edirne'ye gelebilecekler. Bu oldukça sevindirici bir gelişme. Bir an önce gelmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

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Pasaportsuz giriş başladı! Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etti

'ESNAFIMIZA NEFES OLACAK'

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da kararın Edirne esnafına bir nefes olacağını söyleyerek, "Çok şükür Edirne esnafı Bulgar ve Yunan vatandaşlarımızın geliş gidişlerinden faydalanıyorlar. Bu da ticaretlerine yansıyor. Bu kararda bir nebze olsun ticaretlerini artıracaktır. Edirne esnafına bir nefes olacak. Esnafımız inşallah biraz daha güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.

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Pasaportsuz giriş başladı! Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etti

'EDİRNE'YE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRABİLECEKLER'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da şu ifadeleri kullandı:

"Edirne bir turizm kenti. Dünyanın her tarafından turist çekiyoruz. Ama Bulgar turistler de son zamanlarda Edirne'yi ziyarete, Edirne'den alışverişe oldukça fazla geliyorlardı. Şimdi zaman kısıtlamaları olmayacak. Zaman kısıtlamaları olmadığı için de daha çok zaman ayıracaklar, burada daha çok kalacaklar. Otellerde 1 gün kalacaklarına 3 gün kalacaklar. Edirne'yi daha çok gezecekler ve tabii ki daha çok alışveriş yapacaklar. Edirne ekonomisine katkı sağlayacaklar. Ne kadar çok turist gelirse buraya, ne kadar çok para harcarsa bizim ekonomimiz için o kadar iyi."