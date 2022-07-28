Çöp evden kurtulan Cem Muhammet'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Tedavisine devam edilen Muhammet için uzmanlar, "Yemek yemediği için midesi küçülmüş" açıklamasında bulundu. Öte yandan Muhammet'in anneannesi Asuman A. tarafından bakıldığı dönemki mutlu ve sağlıklı fotoğrafları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.07.2022
10:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
11:01
Bursa'da, teyzesi Kamuran Pınar A.'nın bir yıl esir hayatı yaşattığı ve 17 kiloya kadar düşen Cem Muhammet A'nın (9) tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor.
Muhammet'e düzenli ve belli miktarda gıda ve sıvı verdiklerini belirten uzmanlar, "Muhammet aylarca kaç kalması nedeni ile midesi çok küçük durumda idi. Halk arasında 'Açlıktan midem karnıma yapıştı' deyimi Muhammet'e gerçek olmuştu. Muhammet'i düzenli ve belli miktarda gıdalar vererek belli süre içinde midesinin kendiliğinden normal 9 yaşındaki çocuğun midesine gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"BİRKAÇ AY ALABİLİR"
Uzmanlar Muhammet'in 9 yaşındaki çocuk gelişimine gelmesinin 6 ay ile 1 yılı bulabileceğini söyledi. Muhammet'e kalorileri hesaplanarak ve gün gün artırılarak gıda verildiğini de belirten uzmanlar, "Midenin 9 yaşındaki çocuk midesine gelmesini takip edeceğiz. Beslenme ile birlikte kas gelişimi gerekirse fizik tedavi uygulanacak" diye konuştu.
"GÖZLERİM DOLDU"
Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Muhammet'i ilk gördüğünde anne ve insan olarak gözlerinin dolduğunu söyledi. Muhammet'in şu an yürüyüp koşamadığını da belirten Prof. Dr. Özkan, "Onun iyileşmesi için gerekli her şey yapılıyor" diye konuştu.
O FOTOĞRAFLARA SABAH ULAŞTI
Muhammet'in anneannesi Asuman A. tarafından bakıldığı dönemdeki mutlu ve sağlıklı fotoğrafları ortaya çıktı.
Fotoğraflarda, anneannesine sevgiyle sarılan Cem Muhammet, gülerek doğum gününü kutluyor.
Öte yandan anne Yasemin Acar'ın avukatı Dilek Sezgin, Muhammet'i bu hale getiren teyze Kamuran Pınar Acar'ın gerekli cezayı alması için hukuki mücadeleyi başlattıklarını söyledi.