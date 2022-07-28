Çöp evden kurtulan Cem Muhammet’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Bursa'da, teyzesi Kamuran Pınar A.'nın bir yıl esir hayatı yaşattığı ve 17 kiloya kadar düşen Cem Muhammet A'nın (9) tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor.

Muhammet'e düzenli ve belli miktarda gıda ve sıvı verdiklerini belirten uzmanlar, "Muhammet aylarca kaç kalması nedeni ile midesi çok küçük durumda idi. Halk arasında 'Açlıktan midem karnıma yapıştı' deyimi Muhammet'e gerçek olmuştu. Muhammet'i düzenli ve belli miktarda gıdalar vererek belli süre içinde midesinin kendiliğinden normal 9 yaşındaki çocuğun midesine gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.