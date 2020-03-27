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EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı

EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Uzaktan eğitim sürecine geçen öğrenciler TRT-EBA TV üzerinden derslerini almaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, corona virüsü önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi. EBA TV canlı yayın sayfalarına bu sayfa üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki, 27 Mart EBA TV ders programı nasıl? İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 09:41
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EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı

27 Mart EBA TV ders programı nasıl? TRT-EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında öğrenciler bir haftalık tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitime başladıl.ar Uzaktan eğitimin ilk haftası bugün tamamlanacak. Yapılan açıklamaya göre, EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Peki, 27 Mart EBA TV ders programı nasıl? İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr...

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EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı

TRT EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Aşağıdaki linklere tıklayarak EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfalarına ulaşabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE

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EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

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EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

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EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı

EBA TV Lise CANLI YAYIN