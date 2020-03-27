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Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günde İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajlarını araştırıyor. En yeni resimli cuma mesajlarını sizler için sayfamızda toparladık. İşte bu anlamlı günde paylaşılabilecek en yeni resimli ve hadisli, dualı cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 09:19
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Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Her cuma olduğu gibi bu cuma günü de İslam alemi en yeni cuma mesajları ile birbirlerinin cumasını tebrik etmek istiyorlar. Bu nedenle internet üzerinde 'cuma mesajları' günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Sayfamızda hadisli ve dualı cuma mesajlarının yanı sıra en yeni ve resimli cuma mesajlarına da ulaşabilirsiniz. İşte 2020 en yeni resimli ve hadisli, dualı cuma mesajları...

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Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

AYETLERLE CUMA MESAJLARI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM'A SURESİ /9)

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Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)

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Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokca zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (CUM'A SURESİ / 10)

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Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

● Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanamz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

● Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın, Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar...