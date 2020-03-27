BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
27 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler satışa çıktı. BİM'de dolu dolu cuma günü indirimleri müşterilerin beğenisine sunuldu. Meizu M6T cep telefonu, blender robot seti, taşınabilir şarj aleti, çay makinesi, sport blender & sürahi, set üstü ocak, aspiratör gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin satışa çıkardığı sürpriz ürünlerin listesine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? İşte 27 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 27.03.2020 10:57Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 11:01