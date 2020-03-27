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BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

27 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler satışa çıktı. BİM'de dolu dolu cuma günü indirimleri müşterilerin beğenisine sunuldu. Meizu M6T cep telefonu, blender robot seti, taşınabilir şarj aleti, çay makinesi, sport blender & sürahi, set üstü ocak, aspiratör gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin satışa çıkardığı sürpriz ürünlerin listesine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? İşte 27 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 11:01
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BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar için güncel listeyi sayfamızda derledik. BİM marketlerin 27 Mart Cuma kataloğunda birbirinden muhteşem ürünler bulunuyor. Elektornikten oyuncak çeşitlerine, saksı çeşitlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM cuma günü sürprizleri neler? İşte 27 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Meizu M6T Cep Telefonu

799,00 TL

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BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Blender Robot Seti

• Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş
• 2 farklı hız ayarı
• Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı
• 600 ml kapasiteli ölçme kabı
• 1500 ml kapasiteli mutfak robotu
• Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçaklı

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BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Taşınabilir Şarj Aleti

• 10.000 mAh
• Alüminyum Kasa
• USB Çıkış: 5V 2.1A
• Micro USB Giriş: 5V/2A
• Type-C Giriş: 5V/2A
• Aksesuar: 1 USB Kablo

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BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Çay Makinesi KTM 2907

• 0,9 lt çay demliği
• Tasarruflu demleme sistemi • 1,8 lt. su ısıtma kapasitesi
• Çıkarılabilir paslanmaz filtre
• Paslanmaz gizli rezistans
• Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilme