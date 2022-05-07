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Haberler Galeri Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri

Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri

Anneler Günü şiirleri, annelerimizi onurlandırmak adına kutlanan Anneler Günü'nün gelmesiyle birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Hediye arasına şiir eklemek isteyenler, en güzel ve duygusal Anneler Günü şiirlerini araştırmaya başladı. Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü'ne özel en güzel şiirleri sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2022'ye özel duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:16
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Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri

Anneler Günü şiirleri burada! Hayatlarına çocuklarına adayan, bizlere doğru yolu göstermek için hiç sıkılmadan çaba sarf eden annelerimiz için her yıl mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü kutlanıyor. Bu sene 8 Mayıs'a denk gelen Anneler Günü için şiir araştırmaları sürüyor. Bizde duygusal ve en güzel Anneler Günü şiirlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem

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Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri

ANNE

Ağaç olsan
Dal olurum anne
Yaprak olurum
Sana gelirim

Deniz olsan
Sel olurum anne
Irmak olurum
Sana gelirim

Bahçe olsan
Gül olurum anne
Toprak olurum
Sana gelirim

Güneş olsan
Yol olurum anne
Bayrak olurum
Sana gelirim

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Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri

ANNECİĞİM

Anneciğim bugün sen dur
Ben bakayım sana ne olur
Ne istersen pişireyim
Evi silip devrişeyim

Ben doldurdum aklarını
Ödeyemem haklarını
Bugün senin günün anne
Bak kendini yordun gene
Canım kadar sevdiğim kim

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Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri

CANIM ANNEM

Yemeyip de yediren,
Giymeyip de giydiren,
Her an bizi düşünen
Canım annem, gül annem.

Kol açıp, kanat geren,
Ömrünü bize veren,
Biz gülünce sevinen
Canım annem, gül annem.