İzmit Körfezi'nde şaşkına çeviren görüntü! İstanbul'a kadar böyle

Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, İzmit Körfezi'nin renginin turkuaza dönmesine 'kokolitofor' olarak adlandırılan organizmaların sayıca artışının neden olduğunu belirterek, "Mevsimsel rüzgarların şiddetli esmesiyle ilişkili olarak İzmit Körfezi'nin bilindik tabakalı yapısının kaybolması, oksijen derişiminin yükselmiş olması ve besleyici elementlerin de miktar olarak artmış olması bu 'kokolitofor' denilen organizmaların sayıca artışını tetikleyen unsur oldu. Ancak telaş edilecek, korkulacak bir hal değil" dedi.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 14:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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