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İzmit Körfezi'nde şaşkına çeviren görüntü! İstanbul'a kadar böyle

Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, İzmit Körfezi'nin renginin turkuaza dönmesine 'kokolitofor' olarak adlandırılan organizmaların sayıca artışının neden olduğunu belirterek, "Mevsimsel rüzgarların şiddetli esmesiyle ilişkili olarak İzmit Körfezi'nin bilindik tabakalı yapısının kaybolması, oksijen derişiminin yükselmiş olması ve besleyici elementlerin de miktar olarak artmış olması bu 'kokolitofor' denilen organizmaların sayıca artışını tetikleyen unsur oldu. Ancak telaş edilecek, korkulacak bir hal değil" dedi.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 14:42
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İzmit Körfezi’nde şaşkına çeviren görüntü! İstanbul’a kadar böyle
İzmit Körfezi'nde deniz, turkuaz renge büründü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından denizin çeşitli noktalarından alınan numuneler üzerinde araştırma başlatılırken, Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri de kendi örneklerini toplayarak inceleme yaptı.
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İzmit Körfezi’nde şaşkına çeviren görüntü! İstanbul’a kadar böyle
Denizdeki renk değişimine ‘kokolitofor’ isimli organizmaların sebep olduğunu ekibiyle birlikte belirleyen Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, korkulacak bir durum olmadığını belirtti.
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İzmit Körfezi’nde şaşkına çeviren görüntü! İstanbul’a kadar böyle

Denizdeki renk değişimiyle ilgili yaptıkları çalışmayı anlatan Prof. Dr. Ergül, "İzmit Körfezi'nde zaman zaman fitoplankton denilen organizmaların aşırı çoğalmasına rastlanıyor.

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İzmit Körfezi’nde şaşkına çeviren görüntü! İstanbul’a kadar böyle
Bu da onlardan bir tanesi. Burada yaptığımız incelemelerde gördüğümüz kadarıyla, kokolitofor olarak adlandırılan organizmaların sayıca artışı bu renk değişimine neden oluyor. Tabi sayıca artış, onları besleyen elementlerin de artışı anlamına geliyor ama bu telaş edilecek bir hal değil” dedi.
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İzmit Körfezi’nde şaşkına çeviren görüntü! İstanbul’a kadar böyle

Korkulacak bir durum olmadığını dile getiren Prof. Dr. Ergül, şöyle devam etti: "Bununla birlikte sayıca 1 litrede 1 milyonun üzerinde olduklarını kabaca söyleyebiliriz. Büyük olasılıkla mevsimsel rüzgarların şiddetli esmesiyle ilişkili olarak İzmit Körfezi'nin bilindik tabakalı yapısının kaybolması, oksijen derişiminin yükselmiş olması ve besleyici elementlerin de miktar olarak artmış olması bu kokolitofor denilen organizmaların sayıca artışını tetikleyen unsur oldu.