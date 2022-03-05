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Mersin’de dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata deresinin yoğun yağışlar sonrasında çamurlu akmasıyla birlikte Akdeniz'in rengi de değişti. Kıyadan itibaren yaklaşık 1 kilometre açığa kadar dereden gelen çamurlu su denizin bir bölümünü kahverengiye çevirdi. Öte yandan belirli bir noktada çamurlu su ile denizin mavi sularının sınır çizgisi gibi bir görüntü oluşturması ise dikkat çekti

Giriş Tarihi: 05.03.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 11:35
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Mersin’de dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata deresinin yoğun yağışlar sonrasında çamurlu akmasıyla birlikte Akdeniz'in rengi de değişti.

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Mersin’de dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü

Kıyadan itibaren yaklaşık 1 kilometre açığa kadar dereden gelen çamurlu su denizin bir bölümünü kahverengiye çevirdi.

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Mersin’de dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü

Meteoroloji'nin uyardığı sağanak yağış hafta içinde Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili oldu. Yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki kar da eriyerek, yaylalarda oluşan taşkınlar Toroslardan dökülen Alata deresinden çamurlu şekilde akmaya başladı.

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Mersin’de dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü

Bir süredir çamurlu akan Alata deresi, döküldüğü Doğu Akdeniz'in kıyı kısmını kahverengiye boyadı. Dron ile de görüntülenen bölge de, çamurlu suyun yaklaşık 1 kilometre açığa kadar ulaştığı görüldü.

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Mersin’de dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü

Dron ile de görüntülenen bölge de, çamurlu suyun yaklaşık 1 kilometre açığa kadar ulaştığı görüldü.