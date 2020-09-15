BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste...

BİM marketlerin bu haftaki salı indirimleri satışa çıktı. Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünlerin dikkat çektiği BİM kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Uygun fiyatlı ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, her hafta salı ve cuma günleri müşterilerine indirim fırsatı sunuyor. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? Bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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