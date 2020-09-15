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Haberler Galeri BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste...

BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste...

BİM marketlerin bu haftaki salı indirimleri satışa çıktı. Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünlerin dikkat çektiği BİM kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Uygun fiyatlı ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, her hafta salı ve cuma günleri müşterilerine indirim fırsatı sunuyor. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? Bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 09:53
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BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste...

BİM 15 Eylül kataloğu heyecanla bekleniyordu. BİM marketlerin resmi internet adresi üzerinden duyurulan salı günü indirimlerinin detaylarını sayfazmıda derledik. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. 15 Eylül aktüel ürünler kataloğunu görüntülemek istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM salı indirimleri neler? İşte 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste...

Simbat Jumbo Antep Fıstığı

• 400 g

  • 3
  • 18
BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste...

Simbat
İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem

• 400 g

  • 4
  • 18
BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste...

Fiskobirlik
Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu

• Giresun
• 400 g

  • 5
  • 18
BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste...

Simbat
Karışık Kuruyemiş

• 250 g