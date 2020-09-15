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Dünya dışında yaşam var mı? İnanılmaz iddia: Keşfettik

İngiltere'de Cardiff Üniversitesinden Prof. Jane Greaves liderliğindeki uluslararası bir gök bilimci ekibi, Venüs'ün atmosferinde oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı keşfetti.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 08:57
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Dünya dışında yaşam var mı? İnanılmaz iddia: Keşfettik

Hidrojen ve fosfor atomlarından oluşan fosfin molekülleri, ilk olarak Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskopu'yla (JCMT) tespit edildi.

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Dünya dışında yaşam var mı? İnanılmaz iddia: Keşfettik

Fosfinin varlığının Şili'deki Büyük Milimetre Teleskopu tarafından doğrulanmasının ardından, uluslararası gök bilimciler ekibi, bunun nereden gelmiş olabileceğini anlamak için bir dizi çalışma yaptı.

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Dünya dışında yaşam var mı? İnanılmaz iddia: Keşfettik

Çalışmalarda gök taşları, yıldırımlar ve değişik kimyasal reaksiyonlar gibi biyolojik olmayan olasılıklar değerlendirildi.

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Dünya dışında yaşam var mı? İnanılmaz iddia: Keşfettik

Çalışmaların sonunda gezegenin atmosferinde tespit edilen fosfin için yaşamın varlığı dışında bir açıklama olmadığı sonucuna varıldı.

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Dünya dışında yaşam var mı? İnanılmaz iddia: Keşfettik

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Dr. William Bains'in fosfin üretmenin doğal yolları üzerine yaptığı çalışmada, Venüs'ün atmosferinde tespit edilen miktarı üretmenin mikroorganizmalar dışında başka bir yolu olmadığı belirtildi.