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Diş ağrısı sandı sağlam dişlerini çektirdi! Gerçek çok farklı çıktı: Yüz binde 5 insanda görülen…

Son dakika haberi… Bitlis'te yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Selim Koçak, yıllardır yüzünde ve ağzında hissettiği ağrıyı diş ağrısı sanıp tam 6 sağlam dişini çektirdi. Su bile içemediğini söyleyen Koçak'ın hastalığı ise bambaşka çıktı. Doktoru, "Bu hastalık yüz binde 5 insanda görülmekte." ifadelerini kullandı. İşte o ender rastlanan hastalık…

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:34
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Diş ağrısı sandı sağlam dişlerini çektirdi! Gerçek çok farklı çıktı: Yüz binde 5 insanda görülen…

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Mehmet Selim Koçak (65), 18 yıldır yüzünde ve ağzında hissettiği şiddetli ağrıyı diş ağrısı sanarak, yıllar boyunca defalarca hastanelere ve doktorlara gitti.

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Diş ağrısı sandı sağlam dişlerini çektirdi! Gerçek çok farklı çıktı: Yüz binde 5 insanda görülen…

Yemek yerken, su içerken bile zorlanan Koçak, dişlerinde bir rahatsızlık olduğunu düşünerek değişik zamanlarda tam 6 dişini çektirdi.

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Diş ağrısı sandı sağlam dişlerini çektirdi! Gerçek çok farklı çıktı: Yüz binde 5 insanda görülen…

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ağrıları geçmeyen Koçak, İzmir'de bir hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrol ve tetkiklerde, 6 dişini çektiren Koçak'ın 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji ile mücadele ettiği anlaşıldı. 18 yıldır ağrılarından kurtulamayan hasta ameliyata alındı ve operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

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Diş ağrısı sandı sağlam dişlerini çektirdi! Gerçek çok farklı çıktı: Yüz binde 5 insanda görülen…

"YÜZ BİNDE 5 İNSANDA GÖRÜNÜYOR"

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, hastalık ve tedavisi hakkında açıklama yaptı. Doç. Dr. Uçkun, "Bu hastalık yüz binde 5 insanda görülmekte. Operasyon ile yüzde 95 oranında başarı şansı bulunmakta. Bu hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi ve ardından cerrahi operasyon, altın standarttır. Beyinciğe ve beyin sapına zarar vermeden, temiz bir şekilde ve yeni yöntemlerle hastamızı tedavi ettik." dedi.

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Diş ağrısı sandı sağlam dişlerini çektirdi! Gerçek çok farklı çıktı: Yüz binde 5 insanda görülen…

"SAĞLAM DİŞLERİMİ ÇEKTİRDİM"

Ağrılarını diş ağrısı kaynaklı sanıp 6 sağlam dişini çektirdiğini söyleyen Koçak (65), "18 yıl önce ağrılarım yüzünden ilk doktora gittiğimde, dişlerimden dolayı ağrılarımın olduğunu söylediler. İlk olarak 2 dişimi çektirdim ve Erzurum'da başka bir doktora gittim. O da bana dişlerimden kaynaklı bir sorun olmadığını söyleyerek bir ilaç verdi ve o ilaç ağrılarımı dindirdi. Bir müddet sonra ağrılarım yeniden nüksetti. Sonra ilacın dozajını yükselttim; ama başka bir doktorun yine dişlerim kaynaklı bir sorun olduğunu söylemesi üzerine yine gittim dişlerimi çektirdim. Toplam 6 tane sapasağlam dişimi, ağrılarım yüzünden çektirdim" diye konuştu.