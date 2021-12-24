24 Aralık 2021, Cuma
Diş ağrısı sandı sağlam dişlerini çektirdi! Gerçek çok farklı çıktı: Yüz binde 5 insanda görülen…
Son dakika haberi… Bitlis'te yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Selim Koçak, yıllardır yüzünde ve ağzında hissettiği ağrıyı diş ağrısı sanıp tam 6 sağlam dişini çektirdi. Su bile içemediğini söyleyen Koçak'ın hastalığı ise bambaşka çıktı. Doktoru, "Bu hastalık yüz binde 5 insanda görülmekte." ifadelerini kullandı. İşte o ender rastlanan hastalık…
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:34
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