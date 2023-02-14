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Haberler Galeri 198. saatte enkazdan Türkiye'ye el salladılar! Muhammed Enes ve ağabeyi Abdulbaki'nin enkaz içinden görüntüleri ortaya çıktı

198. saatte enkazdan Türkiye'ye el salladılar! Muhammed Enes ve ağabeyi Abdulbaki'nin enkaz içinden görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı. Muhammed Enes ve ağabeyi AbdulBaki'nin enkazdan çıkarılma anları ortaya çıkarken kardeşler enkaz altından Türkiye'ye el salladı.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 10:39
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198. saatte enkazdan Türkiye’ye el salladılar! Muhammed Enes ve ağabeyi Abdulbaki’nin enkaz içinden görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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198. saatte enkazdan Türkiye’ye el salladılar! Muhammed Enes ve ağabeyi Abdulbaki’nin enkaz içinden görüntüleri ortaya çıktı

İki kardeşin çıkartılması için saatlerce adeta iğne ile kuyu kazarak mücadele eden AFAD, JAK, madenciler, Gölcük Donanma Kurtarma ekibi ve Azerbaycan ekipleri, o anları kendi kameralarıyla kaydetti.

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198. saatte enkazdan Türkiye’ye el salladılar! Muhammed Enes ve ağabeyi Abdulbaki’nin enkaz içinden görüntüleri ortaya çıktı

Oluşturulan koridorda kayıt yapan telefonu elden ele dolaştırarak enkaz altındaki kardeşlere ulaştıran ekipler, "sizi kurtaracağız" diyerek moral verdi.

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198. saatte enkazdan Türkiye’ye el salladılar! Muhammed Enes ve ağabeyi Abdulbaki’nin enkaz içinden görüntüleri ortaya çıktı

Göçük altındaki kardeşler ise Türkiye'ye el sallayarak, sağlıklı olduklarının mesajını verdi.

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198. saatte enkazdan Türkiye’ye el salladılar! Muhammed Enes ve ağabeyi Abdulbaki’nin enkaz içinden görüntüleri ortaya çıktı

O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.