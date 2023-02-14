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198. saatte enkazdan Türkiye'ye el salladılar! Muhammed Enes ve ağabeyi Abdulbaki'nin enkaz içinden görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı. Muhammed Enes ve ağabeyi AbdulBaki'nin enkazdan çıkarılma anları ortaya çıkarken kardeşler enkaz altından Türkiye'ye el salladı.
Giriş Tarihi: 14.02.2023 10:39Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 10:39