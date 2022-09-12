Düşük faizli kredi tuzağı! Linke tıkladı hayatı karardı

Ben 100 TL ile nasıl geçineceğim? Bir taraftan yaşamla, bir taraftan hastalığımla mücadele etmeye çalışıyorum" diyerek dolandırıcılık olayının bu kadar basit olmaması gerektiğini, bu gibi dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bankaların da ilgili birimleri vasıtasıyla gereken önlemleri alması gerektiğini ifade etti.