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Haberler Galeri Adana’da ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü! Çocuğun sözleri boğazları düğümledi: Anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce...

Adana’da ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü! Çocuğun sözleri boğazları düğümledi: Anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce...

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 15 Temmuz'da anne ve babalarını trafik kazasında kaybeden bedensel engelli 13 yaşındaki Mustafa ve 11 yaşındaki kardeşi Mehmet Ali Öveç'i, emniyet güçleri ellerinden tutarak okula götürdü. Beşinci sınıfa başlayan Mustafa Öveç'in "Şu anda çok farklı duygular içindeyim. Okula anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok" sözleri boğazları düğümledi.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 11:55
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Adana’da ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü! Çocuğun sözleri boğazları düğümledi: Anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce...

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akif Öveç (40), 15 Temmuz gecesi eşi Arife Öveç (38), çocukları Elif Naz (4), Mehmet Ali, Mustafa, Rukiye (15) ve babası Mustafa Öveç ile birlikte Kızıldağ Yaylası'na gitmek üzere yola koyuldu.

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Adana’da ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü! Çocuğun sözleri boğazları düğümledi: Anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce...

Öveç'in kullandığı hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Mehmet Coşkun kontrolündeki araç ile çarpıştı.

AİLESİ KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİ OKULA POLİS GÖTÜRDÜ

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Adana’da ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü! Çocuğun sözleri boğazları düğümledi: Anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce...

Kazada Öveç ile Coşkun olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar ise Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Adana’da ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü! Çocuğun sözleri boğazları düğümledi: Anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce...

Öveç'in çocukları kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Arife Öveç de 25 Temmuz'da hayatını kaybetti.

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Adana’da ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü! Çocuğun sözleri boğazları düğümledi: Anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce...

POLİS EVLERİNDE ZİYARET ETTİ

Önce babalarını, sonra da annelerini kaybetmenin acısını yaşayan Elif Naz, Mehmet Ali, Mustafa ve Rukiye Öveç'e dedeleri Mustafa Öveç sahip çıktı.