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Bu da erkeğe taciz! Kadın müdürden ahlaksız teklif: Cinsel hayatın nasıl, bana gelsene

Mersin'de meydana gelen olay şoke etti. Bir kamu kurumunda görev yapan mühendis D.Ç., iddiaya göre kadın şube müdürü H.C. tarafından mesai saatleri dışında sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacize uğradı. Kadın müdür tarafından 'elle taciz' edilerek "Bu akşam sende kalayım, ben evimi yeni taşıdım" teklifinde de bulunduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 10:33
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Bu da erkeğe taciz! Kadın müdürden ahlaksız teklif: Cinsel hayatın nasıl, bana gelsene

Mersin'de bir kamu kurumunda görev yapan erkek mühendis Ç.D., kadın şube müdürü H.C. tarafından sözlü ve fiziksel cinsel tacize uğradığını öne sürdü. Ç.D., H.C'nin kendisine cinsel içerikli sorular yönelttiğini belirterek, "Fiziksel ısrarcı tacizlere ve tehditlere dayanamadığım için psikolojik olarak buhrana sürüklendim" ifadelerini kullandı.

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Bu da erkeğe taciz! Kadın müdürden ahlaksız teklif: Cinsel hayatın nasıl, bana gelsene

"BENİ NASIL BULUYORSUN?"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, erkek bir mühendis Ç.D., Eylül 2020'de, Mersin'deki bir kamu kurumunda görev yapmaya başladı. Ç.D., göreve başladıktan sonra, kadın şube müdürü H.C. tarafından mesai saatleri dışında, ısrarla bir şekilde görüntülü olarak aranmaya başlandı.

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Bu da erkeğe taciz! Kadın müdürden ahlaksız teklif: Cinsel hayatın nasıl, bana gelsene

ELLE TACİZ EDİLEREK 'BU AKŞAM SENDE KALAYIM' TEKLİFİNDE BULUNDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ç.D. uğradığı tacizi ispatlayabilmek için, şube müdürünün odasına çağrıldığı zaman yapılan görüşmeleri de kaydetmeye başladı. Ç.D. şikâyet dilekçesinde, bir akşam yemeği dönüşünde yanında çalışma arkadaşları olmasına rağmen kadın müdür tarafından 'elle Taciz' edilerek "Bu akşam sende kalayım, ben evimi yeni taşıdım" teklifinde de bulunduğunu iddia etti.

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Bu da erkeğe taciz! Kadın müdürden ahlaksız teklif: Cinsel hayatın nasıl, bana gelsene

"H.C. tarafından şahsıma yapılan, fiziksel ısrarcı tacizlere ve tehditlere dayanamadığım için psikolojik olarak buhrana sürüklendim" dedi.

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Bu da erkeğe taciz! Kadın müdürden ahlaksız teklif: Cinsel hayatın nasıl, bana gelsene

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüphelinin atılı suçlamaları kabul etmediği ancak tanık beyanlarının müştekinin iddialarını doğruladığı, ses kayıtları üzerine yaptırılan bilirkişi incelemesinin de müştekinin iddialarını doğruladığı belirtildi.