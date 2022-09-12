Bu da erkeğe taciz! Kadın müdürden ahlaksız teklif: Cinsel hayatın nasıl, bana gelsene

Mersin'de meydana gelen olay şoke etti. Bir kamu kurumunda görev yapan mühendis D.Ç., iddiaya göre kadın şube müdürü H.C. tarafından mesai saatleri dışında sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacize uğradı. Kadın müdür tarafından 'elle taciz' edilerek "Bu akşam sende kalayım, ben evimi yeni taşıdım" teklifinde de bulunduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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