HaberlerGaleriBu da erkeğe taciz! Kadın müdürden ahlaksız teklif: Cinsel hayatın nasıl, bana gelsene
Bu da erkeğe taciz! Kadın müdürden ahlaksız teklif: Cinsel hayatın nasıl, bana gelsene
Mersin'de meydana gelen olay şoke etti. Bir kamu kurumunda görev yapan mühendis D.Ç., iddiaya göre kadın şube müdürü H.C. tarafından mesai saatleri dışında sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacize uğradı. Kadın müdür tarafından 'elle taciz' edilerek "Bu akşam sende kalayım, ben evimi yeni taşıdım" teklifinde de bulunduğunu iddia etti.
Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:33Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 10:33