Dünyayı corona virüsten sonra hangi tehlike bekliyor? Korkutan tablo

Corona virüs Çin'den başlayıp bütün dünyayı etkisi altına aldı. Küresel salgın başta yaşlı ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere şimdiye kadar binlerce can aldı. Ölümcül virüsle mücadele kapsamında tüm ülkeler tedbirlerini alsa da, salgın ilerlemeye devam ediyor. Dünya corona virüsten önce SARS, MERS ve EBOLA gibi ölümcül hastalıklarla mücadele ederken akıllara coronadan sonra dünyayı hangi tehlike bekliyor? sorusu geldi...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 12:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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