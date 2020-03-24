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Dünyayı corona virüsten sonra hangi tehlike bekliyor? Korkutan tablo

Corona virüs Çin'den başlayıp bütün dünyayı etkisi altına aldı. Küresel salgın başta yaşlı ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere şimdiye kadar binlerce can aldı. Ölümcül virüsle mücadele kapsamında tüm ülkeler tedbirlerini alsa da, salgın ilerlemeye devam ediyor. Dünya corona virüsten önce SARS, MERS ve EBOLA gibi ölümcül hastalıklarla mücadele ederken akıllara coronadan sonra dünyayı hangi tehlike bekliyor? sorusu geldi...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 12:41
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Dünyayı corona virüsten sonra hangi tehlike bekliyor? Korkutan tablo

Corona virüsünün ölümcül ilerleyişi hız kesmiyor. Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, ülkeleri sınırlarını kapatmaya ve insanları evlerine kilitlenmeye zorlayan virüs, yıkıcı etkisini sürdürüyor.

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Dünyayı corona virüsten sonra hangi tehlike bekliyor? Korkutan tablo

Çin'de Aralık ayında ortaya çıkmasından bu yana, ölümcül hastalık Antarktika hariç tüm kıtaları etkiledi. Hükümetleri, yayılmasını önlemek için aşırı önlemler almaya zorladı.

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Dünyayı corona virüsten sonra hangi tehlike bekliyor? Korkutan tablo

Ancak corona virüsü, binlerce kişinin hayatını alanilk katil virüs değil. Ve muhtemelen son olmayacak.

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Dünyayı corona virüsten sonra hangi tehlike bekliyor? Korkutan tablo

On yıllar boyunca, hastalıklar endişe verici bir şekilde ortaya çıkarak dünyaya yayıldı. Kaynak genellikle Çin oldu.

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Dünyayı corona virüsten sonra hangi tehlike bekliyor? Korkutan tablo

1,4 milyar insana ev sahipliği yapan Çin'deki yeme alışkanlıkları, bu hastalıkların çıkış noktası. Çin'de halk, etlerini hastalık saçan hayvan pazarlarından satın alıyor.