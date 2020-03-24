Bilim insanları uyardı! O haritalara inanmayın! Koronavirüs, dünya genelinde pek çok ülkeyi etkisi altına alırken NASA'nın yayınladığı bazı görüntüler şu ara sıkça karşımıza çıkıyor. Bilim insanları da tam bu noktada önemli bir uyarıda bulunuyor: O haritalara kanmayın! İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 24.03.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 11:53
NASA'nın yayınladığı bu haritada kırmızı renkle gösterilen alan Çin'de hava kirliliğini simgeliyor. Ancak virüs salgını olunca ne kırmızı ne sarı renk artık gözümüze çarpmıyor. Peki Dünya'ya neler oluyor?
Burası İtalya... Uydudan gelen son görüntüler, İtalya'daki inanılmaz değişimi gözler önüne seriyor. Ocak ayı ortalarında çekilen bu görüntü, artık çok daha farklı bir halde... ESA'nın (Avrupa Uzay Ajansı) dünyaya yolladığı ve Şubat ayını kapsayan görüntülerde de çok büyük değişiklik yok; ancak kırmızı bölgenin ufak da olsa azaldığı dikkatlerden kaçmıyor.
Mart ayında salgının ülkeyi vurmasıyla birlikte ise kırmızı bölge iyiden iyiye azaldı. Benzer bir durum Çin'de de yaşandı. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkenin uydu görüntüsü ise NASA'dan geldi.
Virüs tehdidi nedeniyle fabrikaları kapatan Çin'de de haritadaki kırmızı renk kayboldu. Yani hava kirliliği iyiden iyiye düştü. Ancak bilim insanları, bu haritanın kendileri için 'geçici' bir durum olduğunu ifade ediyor. Yani geçici olarak karbon emisyonunun azalması hiçbir şey ifade etmiyor ve küresel iklim krizi aynen devam ediyor.
Hürriyet'in haberine göre, bilim insanları, dünyanın küresel ısınmayla ilgili gereken pek çok önlemi almadığının altını çizerken, fabrikaların geçici olarak durduğu bir ortamda iklim krizinin çözülemeyeceğini belirtiyor ve virüs kabusuyla birlikte bu konunun artık net bir şekilde çözülmesi gerektiğine vurgu yapıyor.