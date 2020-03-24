Bilim insanları uyardı! O haritalara inanmayın!

Virüs tehdidi nedeniyle fabrikaları kapatan Çin'de de haritadaki kırmızı renk kayboldu. Yani hava kirliliği iyiden iyiye düştü. Ancak bilim insanları, bu haritanın kendileri için 'geçici' bir durum olduğunu ifade ediyor. Yani geçici olarak karbon emisyonunun azalması hiçbir şey ifade etmiyor ve küresel iklim krizi aynen devam ediyor.