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Bolu'da, tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi

Bolu'da Murat Çalık isimli vatandaş, koronaya karşı yapılan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. İfade vermek üzere emniyete çağrılan Çalık'a yüksek ses nedeniyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 14:13
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Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi

Koronavirüsün yayılma hızını engellemek amacıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına Bolu'da yaşayan Murat Çalık'tan ilginç bir destek geldi.

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Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi

Aracının üzerine tabut koyan Çalık, ayrıca otomobiline bağladığı hoparlör sistemiyle sela okuttu.

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Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi

Tabutun üstünde ise, 'Eğer bu okunan sela senin ya da sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal' yazısı yer aldı.

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Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi

Kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı.

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Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
Bolu'da,  tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi

Çevredekilerin ihbarıyla Murat Çalık'ın aracı polis ekiplerince Dodurga Mahallesi'nde durduruldu.