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Bolu'da, tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
Bolu'da Murat Çalık isimli vatandaş, koronaya karşı yapılan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. İfade vermek üzere emniyete çağrılan Çalık'a yüksek ses nedeniyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi.
Giriş Tarihi: 24.03.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 14:13
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Bolu'da, tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
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Bolu'da, tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
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Bolu'da, tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
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Bolu'da, tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi
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Bolu'da, tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye para cezası kesildi