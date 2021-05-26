Bu nasıl bir vicdan! 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı

"ÇOCUK YARAMAZLIK YAPAR AMA BU HAREKETİ YAKIŞTIRAMADIM"

Çocukların yaramazlık yapabileceğini söyleyen Nazlı Gedik, "Çocuktur bu, yaramazlıkta yapar. Her türlü yaramazlığı yapar çocuklar. Sonuçta benim çocuğumda 8 yaşında. Uyarması gerekiyordu ya da bana gelip söylemesi gerekiyordu. Bana gelip 'Nazlı, çocuğunun terbiyesini verir misin' demesi gerekiyordu. Çocuktur bu, her türlü yaramazlığı yapar ama bu hareketi kendisine kesinlikle yakıştıramadım. Şikayetçiyim, çocuğumu alıp gözümün önünde köpeklerin önüne attı, daha sonra da köpekler çocuğuma saldırdı" diye konuştu.



