Bu nasıl bir vicdan! 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı
Kastamonu'nun İsmailbey Mahallesinde ikamet eden bir kişi, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kolundan tuttuğu 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük yaştaki çocuğun, köpeklerin saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 26.05.2021
16:08 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
16:33
Kastamonu'da İsmailbey Mahallesi Okmeydanı Sokak üzerinde ikamet eden Nazlı Gedik, 8 yaşındaki oğlu Arafat Miran Kahreman ile birlikte komşularıyla kapının önünde sohbet ediyordu.
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Komşularıyla sohbet ettiği sırada yine komşusu olan Ö.Ç., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki Arafat Miran Kahreman'ı kolundan tutup köpek kulübesine attığı iddia edildi.
Burada köpek kulübesine atılan Arafat Miran Kahreman'ın, kendi imkanlarıyla köpek kulübesinden çıktığı sırada köpeklerin saldırısına uğradığı ve yaralandığı iddia edildi. Bunun üzerine Nazlı Gedik, komşusu Ö.Ç.'ye tepki göstererek ilk önce oğlunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Buradaki tedavisi yapıldıktan sonra Nazlı Gedik, Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliğine giderek komşusu Ö.Ç.'den şikayetçi oldu.
"OĞLUMU KÖPEK KULÜBESİNİN İÇERİSİNE KÖPEKLERİN ÖNÜNE ATTI" Oğlunun yüzde 90 engelli olduğunu belirten Nazlı Gedik, "Çocuğumla ve komşularımızla birlikte kapının önünde otururken benim çocuğum birde yüzde 90 engeli bulunuyor. Arafat Miran ile kapının önünde oturduğum sırada 'beni rahatsız ediyorsun, gözümün önünden çekil' diyerek çocuğumu sürükleyerek köpek kulübesinin içerisine köpeklerin önüne doğru attı.
Daha sonra çocuğum, buradan kurtulmaya çalışırken kulübeden çıkmasına izin vermedi. Ardından kulübede bıraktı çocuğumu, çocuğum buradan köpeklerin saldırısına uğradı. Şikayetçiyim. Gereken ne ise yapılmasını arz ediyorum. Adalete güveniyorum"
"ÇOCUK YARAMAZLIK YAPAR AMA BU HAREKETİ YAKIŞTIRAMADIM" Çocukların yaramazlık yapabileceğini söyleyen Nazlı Gedik, "Çocuktur bu, yaramazlıkta yapar. Her türlü yaramazlığı yapar çocuklar. Sonuçta benim çocuğumda 8 yaşında. Uyarması gerekiyordu ya da bana gelip söylemesi gerekiyordu. Bana gelip 'Nazlı, çocuğunun terbiyesini verir misin' demesi gerekiyordu. Çocuktur bu, her türlü yaramazlığı yapar ama bu hareketi kendisine kesinlikle yakıştıramadım. Şikayetçiyim, çocuğumu alıp gözümün önünde köpeklerin önüne attı, daha sonra da köpekler çocuğuma saldırdı" diye konuştu.