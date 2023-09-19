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Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa'nın sırrı...

Zaro Ağa, 18. yüzyılda doğmuş ve tam 157 yıl gibi olağanüstü bir süre boyunca yaşamış bir kişilik olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmış nadir insanlardan biridir. Bu uzun ömür sırrini çözme arayışı, bilim insanları ve tıp dünyası tarafından büyük bir ilgi ve merakla takip edilmiştir. Genetik miras, sağlıklı yaşam tarzı ve çevresel etkenler gibi faktörler, uzun yaşamanın anahtarı olarak sıkça öne sürülürken, Zaro Ağa'nın 1913 yılında verdiği bir röportajda paylaştığı beslenme alışkanlıkları dikkat çekti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023 20:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 20:43
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Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa’nın sırrı...

Zaro Ağa, Bitlis'in sakin köylerinde başlayan hayatını, İstanbul'a göç etmesiyle tamamen değiştirdi. Sıradan bir köy yaşamından uzaklaşıp büyük bir şehre yerleştiğinde, hayatının trajedileri ve zaferleriyle dolu eşsiz bir yaşam sürdürdü. Yerli ve yabancı kaynaklarda "Dünyanın en uzun yaşayan insanı" olarak anılan Zaro Ağa, bu unvanı hak etti. İşte Zaro Ağa'nın uzun yaşamının sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa’nın sırrı...

DOĞUM TARİHİ BELİRSİZ

Zaro Ağa'nın doğum tarihi tam olarak kesinlik kazanmadı. Bazı kaynaklar 1774, bazıları ise 1777 olarak belirtiyor.

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Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa’nın sırrı...

AİLE HAYATI

Zaro Ağa'nın ailesi hakkında bilgilere göre, kalabalık bir aileye sahipti. Ancak kesin rakamlar net olmasa da, 11 kez evlendiği kaynaklarda yer alıyor. Ayrıca, 13 çocuğunun olduğu da belirtiliyor. Zaro Ağa, Tophane'de mütevazı bir evde yaşayarak lüks bir hayat tarzını tercih etmedi ve ailesine yetebilmek için büyük bir özveriyle çalıştı.

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Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa’nın sırrı...

İSTANBUL'A GÖÇ

Zaro Ağa, genç yaşlarında Bitlis'ten İstanbul'a gelerek çalışmak ve para kazanmak amacıyla şehre yerleşti. İstanbul'da birçok işte çalıştı, özellikle inşaatlarda harç karıp taş taşıdı.

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Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa’nın sırrı...

HAMALLIK VE HADEMELİK YAPTI

Elli yaşlarına geldiğinde İstanbul Hamal Topluluğu'nun başında bulundu ve daha sonra belediyede serhademelik yaptı.