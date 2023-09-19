Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa'nın sırrı...

Zaro Ağa, 18. yüzyılda doğmuş ve tam 157 yıl gibi olağanüstü bir süre boyunca yaşamış bir kişilik olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmış nadir insanlardan biridir. Bu uzun ömür sırrini çözme arayışı, bilim insanları ve tıp dünyası tarafından büyük bir ilgi ve merakla takip edilmiştir. Genetik miras, sağlıklı yaşam tarzı ve çevresel etkenler gibi faktörler, uzun yaşamanın anahtarı olarak sıkça öne sürülürken, Zaro Ağa'nın 1913 yılında verdiği bir röportajda paylaştığı beslenme alışkanlıkları dikkat çekti.