19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ağızlarda kıyır kıyır tat bırakan lezzet: Kavut unu tatlısı nedir, nasıl yapılır?

Ağızlarda kıyır kıyır tat bırakan lezzet: Kavut unu tatlısı nedir, nasıl yapılır?

Kavut helvası, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde geleneksel bir tatlıdır ve tarihi oldukça eskilere dayanır. Van, Iğdır ve Doğu Karadeniz'in farklı bölgelerinde farklı isimlerle yapılır ve lezzetiyle dikkat çeker. Bu özel helva, ince bulgurun özenle kavrulup şeker ve yağ ile harmanlanmasıyla hazırlanır. İşte lezzet şölenini evde kolayca yapabileceğiniz tarif...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 22:34
  • 1
  • 5
Ağızlarda kıyır kıyır tat bırakan lezzet: Kavut unu tatlısı nedir, nasıl yapılır?

Kavut, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde köklü bir geçmişe sahip olan ve geleneksel tatlılar arasında özel bir yere sahip bir lezzettir. Bu tatlı, ince bulgurun özenle kavrulmasıyla başlayan bir süreçle yapılır. Kavrulan bulgur, şeker ve tereyağı ile harmanlanır, ardından sıcak süt eklenerek koyu bir kıvam elde edilir. İşte kavut tatlısının yapımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Ağızlarda kıyır kıyır tat bırakan lezzet: Kavut unu tatlısı nedir, nasıl yapılır?

KAVUT TATLISI MALZEMELER

🍽2 su bardağı kavut unu (arpa fırında kavrulur, değirmende öğütülür, buna kavut denir)

KAVUT TATLISININ ŞERBETİ İÇİN

🍽1 su bardağı su

🍽1 su bardağı şeker

🍽5 yemek kaşığı tereyağı

  • 3
  • 5
Ağızlarda kıyır kıyır tat bırakan lezzet: Kavut unu tatlısı nedir, nasıl yapılır?

KAVUT TATLISININ HAZIRLANIŞI

Önce şerbeti hazırlamak üzere su ve şekeri bir tencerede kaynamaya bırakın. Kaynayan ve katılaşmaya başlayan şerbet kıvama geldiği zaman altını söndürün ve ılınmaya bırakın.

Bu arada bir başka tencerenin içine gavut unu ve 4 su bardağı su ekleyerek, sanki unu suda haşlar gibi karıştırarak pişirin.

  • 4
  • 5
Ağızlarda kıyır kıyır tat bırakan lezzet: Kavut unu tatlısı nedir, nasıl yapılır?

VAN USULÜ KAVUT TARİFİ

70-80 gram tereyağı, sıvı hale gelene kadar hafif ateşte eritilir. Üzerine 100 gram buğday (kavurga) unu eklenir. Un, tereyağı ile karışana ve hafif renk alana kadar yaklaşık 15 dakika boyunca kavrulur. Ardından arzuya göre reçel, bal veya toz şeker ile tatlandırılır. Son dokunuş olarak ceviz veya başka tercih ettiğiniz kuruyemişlerle süsleyerek servis edebilirsiniz. Bu geleneksel Van tarifi, misafirlerinize veya kendinize özel bir lezzet sunmanız için harika bir seçenektir. Afiyet olsun!

  • 5
  • 5
Ağızlarda kıyır kıyır tat bırakan lezzet: Kavut unu tatlısı nedir, nasıl yapılır?

KARADENİZ USULÜ YAPIMI

Malzemeler:

📍1 su bardağı arpa unu
📍4 su bardağı su
📍1 su bardağı toz şeker
📍100 gram tereyağı
📍1 çay bardağı ceviz içi veya fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı:

🔸Orta boy bir tencereye arpa ununu alın.

🔸Arpa ununu kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun. Bu işlem unun kokusu çıkana ve rengi hafif pembeleşene kadar yaklaşık 20-30 dakika sürebilir. Un iyice kavrulduğunda altını kapatın ve soğumaya bırakın.

🔸Başka bir tencerede suyu kaynatın ve içine toz şeker ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın ve şerbeti hazırlayın.

🔸Soğuyan kavrulmuş unun ortasını oyarak bir çukur oluşturun (kuyu yapın).

🔸Hazırladığınız şerbeti çukurun içine dökün. Şerbeti unun içine döktükten sonra karıştırmayın, sadece unun üzerine dökün.

🔸Tereyağını küçük bir tavada eritin ve kavutun üzerine gezdirin.

🔸Ceviz içi veya fındıkla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Karadeniz usulü kavutunuz hazır! Geleneksel bir lezzet olan bu tatlıyı kaşıkla yavaşça karıştırarak veya üzerine biraz şerbet ve biraz lapa alarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!