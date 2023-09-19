19 Eylül 2023, Salı
Ağızlarda kıyır kıyır tat bırakan lezzet: Kavut unu tatlısı nedir, nasıl yapılır?
Kavut helvası, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde geleneksel bir tatlıdır ve tarihi oldukça eskilere dayanır. Van, Iğdır ve Doğu Karadeniz'in farklı bölgelerinde farklı isimlerle yapılır ve lezzetiyle dikkat çeker. Bu özel helva, ince bulgurun özenle kavrulup şeker ve yağ ile harmanlanmasıyla hazırlanır. İşte lezzet şölenini evde kolayca yapabileceğiniz tarif...
Giriş Tarihi: 19.09.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 22:34
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