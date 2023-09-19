Ağızlarda kıyır kıyır tat bırakan lezzet: Kavut unu tatlısı nedir, nasıl yapılır?

VAN USULÜ KAVUT TARİFİ

70-80 gram tereyağı, sıvı hale gelene kadar hafif ateşte eritilir. Üzerine 100 gram buğday (kavurga) unu eklenir. Un, tereyağı ile karışana ve hafif renk alana kadar yaklaşık 15 dakika boyunca kavrulur. Ardından arzuya göre reçel, bal veya toz şeker ile tatlandırılır. Son dokunuş olarak ceviz veya başka tercih ettiğiniz kuruyemişlerle süsleyerek servis edebilirsiniz. Bu geleneksel Van tarifi, misafirlerinize veya kendinize özel bir lezzet sunmanız için harika bir seçenektir. Afiyet olsun!