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Dünyanın en güzel tren hattından biri! Masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi!

Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Doğu Ekspresi son yıllarda Türkiye'nin gözdelerinden biri haline geldi. 24 saatten fazla süren bu yolculuk dünya basının da ilgisini çekti. Fransız AFP haber ajansı, "Masalsı Yolculuk" başlığı altında turistik Doğu Ekspresi'ni tanıttı. İngiliz Independent ise "Dünyanın en güzel 4 tren hattından biri" dedi.

Giriş Tarihi: 23.01.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 11:02
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Dünyanın en güzel tren hattından biri! Masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi!

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle ara verilen seferlerine yeniden başlayan turistik Doğu Ekspresi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fransız AFP haber ajansı "Masalsı Yolculuk" tanımı ile Doğu Ekspresi'ni konu aldı.

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Dünyanın en güzel tren hattından biri! Masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi!

AFP'nin haberini sayfasına taşıyan Euronews sitesinde "Türkiye'nin başkenti Ankara'dan yola çıkıp Anadolu'nun bozkırlarından, Fırat'ın yaylalarından geçiyor!

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Dünyanın en güzel tren hattından biri! Masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi!

Gürcistan ve Ermenistan sınırına yakın karlarla kaplı Kars'a doğru efsane bir yolculuğu, son yıllarda giderek büyük popülerlik kazanan turistik Doğu Ekspresi mümkün kılıyor" denildi.

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Dünyanın en güzel tren hattından biri! Masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi!

İngiltere merkezli Independent sitesinde de "Ankara-Kars hattı, seyahat yazarları tarafından dünyadaki en güzel 4 tren hattından biri olarak görülüyor" ifadesine yer verildi.

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Dünyanın en güzel tren hattından biri! Masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi!

'MİNYATÜR SİBİRYA'
Trende doğum gününü kutlayan yolculardan Zülan Nur Kömürcü, "Ben ve ailem için gerçekten çok özel bir an" derken, makinist Fatih Yalçın ise 30 Aralık-31 Mart arasında haftada iki kez sefer düzenleniyor.