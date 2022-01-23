Dünyanın en güzel tren hattından biri! Masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi!

'MİNYATÜR SİBİRYA'

Trende doğum gününü kutlayan yolculardan Zülan Nur Kömürcü, "Ben ve ailem için gerçekten çok özel bir an" derken, makinist Fatih Yalçın ise 30 Aralık-31 Mart arasında haftada iki kez sefer düzenleniyor.

