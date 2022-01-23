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Dünyanın en güzel tren hattından biri! Masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi!
Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Doğu Ekspresi son yıllarda Türkiye'nin gözdelerinden biri haline geldi. 24 saatten fazla süren bu yolculuk dünya basının da ilgisini çekti. Fransız AFP haber ajansı, "Masalsı Yolculuk" başlığı altında turistik Doğu Ekspresi'ni tanıttı. İngiliz Independent ise "Dünyanın en güzel 4 tren hattından biri" dedi.
Giriş Tarihi: 23.01.2022 09:37Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 11:02