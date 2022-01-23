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Kurutma makinesiyle öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz pratik yöntemler hayatımızı kolaylaştırıyor. Bunlardan çoğu da mutfakta işimize yarıyor. Peki mutfakta hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgiler neler? Saç kurutma makinesinden pet şişeye kadar farklı malzemeler de kullanılabiliyor. İşte mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik yöntemler…

A Haber
Giriş Tarihi: 23.01.2022 09:42
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Kurutma makinesiyle öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Evde günlerin büyük bir çoğunluğunu mutfakta geçiriyor. Hal böyle olunca mutfaktaki pratik bilgiler de oldukça önem taşıyor.

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Kurutma makinesiyle öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Peki nedir bu yöntemler? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

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Kurutma makinesiyle öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Fikret Usta, yemek yaparken birçok insana yardımcı olacak pratik yöntemleri tek tek anlattı.

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Kurutma makinesiyle öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Tahtadan şiş kebap yapacağız.

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Kurutma makinesiyle öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Şişenin kabını kesip doldurduk.