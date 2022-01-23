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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı! Köylüler şaşkın

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı! Köylüler şaşkın

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan çifte cinayette akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Fethiye'de pusuya düşürülerek öldürülen karı kocanın çarpık ilişkiler ağı, izleyicilerin ağzını açık bıraktı. 44 yaşındaki Cahit Paslı ve 38 yaşındaki eşi Hatice Paslı, ormanlık alanda ölü bulundu. 2016 yılından tüfekle vurularak katledilen Paslı çiftinin kafa karıştıran ilişkileri nedeniyle katil ya da katilleri bulunamadı. Fethiye'ye bağlı Bozyer Köyü'nde yaşanan çifte cinayet, yasak ve çarpık ilişkiler yumağını ortaya çıkardı. Duruma isyan eden köylüler, "Olanları duyunca, biz de şaşkına döndük" dedi.

Giriş Tarihi: 23.01.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 07:24
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı! Köylüler şaşkın

Muğla Fethiye'nin Bozyer Köyü'nde 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetleri bulundu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden, Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı! Köylüler şaşkın

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı olay yerine gelerek savcıya ifade verirken çiftin yakınları Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığını belirtti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı! Köylüler şaşkın

2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri, şüpheli olarak gösterildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı! Köylüler şaşkın

YASAK AŞKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılan cinayette ortaya çıkan iddialar ağızları açık bıraktı. İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri var.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı! Köylüler şaşkın

"KİM KİMİNLE BERABER BELLİ DEĞİL"

Olayı anlamaya çalışan Müge Anlı, kimin kiminle ilişkisinin olduğunu şema halinde çizdi. Anlı, "Kim kiminle beraber belli değil!" diyerek tepki gösterdi.