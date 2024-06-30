’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay! Dünyanın peşinde olduğu örgüt paraları böyle akladı!

Örgüt arasında yapılan şifreli haberleşmede, kod adı olarak The Godfather (Baba) filmindeki Don Vito'nun hayatını kurtaran fırıncı Enzo'yu kullanan Hasan Lala'nın çevresi tarafından "Burhan" ismi ile tanındığı hatta bazı kişilerin gerçek adını hiç bilmediği öğrenildi.