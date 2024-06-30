'Cherokee' soruşturmasında çarpıcı detay! Dünyanın peşinde olduğu örgüt paraları böyle akladı!
Hollanda'da başlatılan ''Cherokee'' soruşturması kapsamında büyük çapta kokain ticareti yapan suç çetesinin Türkiye ayağındaki baronun Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Tarihin en büyük uluslararası uyuşturucu çetesi arasında yer alan örgütün, Türkiye yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler soruşturma dosyasına girerken, uyuşturucu şebekesinin, elde edilen parayı nasıl akladıkları da deşifre oldu.