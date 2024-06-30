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'Cherokee' soruşturmasında çarpıcı detay! Dünyanın peşinde olduğu örgüt paraları böyle akladı!

Hollanda'da başlatılan ''Cherokee'' soruşturması kapsamında büyük çapta kokain ticareti yapan suç çetesinin Türkiye ayağındaki baronun Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Tarihin en büyük uluslararası uyuşturucu çetesi arasında yer alan örgütün, Türkiye yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler soruşturma dosyasına girerken, uyuşturucu şebekesinin, elde edilen parayı nasıl akladıkları da deşifre oldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 07:45
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’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay! Dünyanın peşinde olduğu örgüt paraları böyle akladı!

Dünya çapında aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers ve şebekesine yönelik Avrupa'da başlatılan "Cherokee" soruşturması, Leijdekkers'in İstanbul ve Bodrum'da bulunduğu bilgisi üzerine Türkiye'ye uzamıştı.

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’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay! Dünyanın peşinde olduğu örgüt paraları böyle akladı!

Şebekeye yönelik geçen yıl haziranda Türkiye'de 3 ayrı operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişinin yakalandığı baskınlar kapsamında savcılık ve emniyetin talebi üzerine MASAK bir rapor hazırlamıştı.

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’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay! Dünyanın peşinde olduğu örgüt paraları böyle akladı!

Raporda, Leijdekkers'in yanı sıra, suç örgütünün Türkiye ayağında liderlik yapan Abdullah Alp Üstün'ün uluslararası uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri birlikte akladıkları tespiti yer aldı.

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’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay! Dünyanın peşinde olduğu örgüt paraları böyle akladı!

İstanbul Etiler'deki ünlü bir oto galerinin sahibi Hasan Lala ise örgütün kara parasını aklayan isimler arasında yer aldı.

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’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay! Dünyanın peşinde olduğu örgüt paraları böyle akladı!

Örgüt arasında yapılan şifreli haberleşmede, kod adı olarak The Godfather (Baba) filmindeki Don Vito'nun hayatını kurtaran fırıncı Enzo'yu kullanan Hasan Lala'nın çevresi tarafından "Burhan" ismi ile tanındığı hatta bazı kişilerin gerçek adını hiç bilmediği öğrenildi.