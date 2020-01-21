Dünyanın en çirkin gelini son haliyle milyonları şaşkına çevirdi! En çirkin gelindi ama şimdi...

KISA SÜREDE AYRILACAKLARINI İDDİA ETTİLER

Ayrıca pek çok insan bu evliliğin pek uzun sürmeyeceğini ve çiftin kısa süre içerisinde ayrılacağını düşündü. Ancak çift mutluluklarını korumayı başardı ki bu zaten en büyük derslerden biriydi. Ama gelin bunun yetinmedi ve öyle bir şey yaptı ki görenler bir anda hayrete düştüler.