Milyoner'de 4. soruda 2 joker kullandı! Türkçe sorusuna bakın ne yanıt verdi

Kim Milyoner Olmak İster 860. son bölümüyle reyting rekorları kırdı. ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de "Saygı bildirmek için kadın adlarının sonuna getirilen veya adların yerine kullanılan ifadenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 20 Ocak tarihli Milyoner programında yarışmacı bu soruda "Seyirci" jokerini kullandı. Ancak verilen yanıttan emin olamayan yarışmacı "Yarı yarıya" joker hakkını da kullandı. 4. soruda 2 joker kullanan yarışmacı sosyal medyada çok konuşulanlar listesine girdi. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar....

Giriş Tarihi: 21.01.2020 00:22 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 00:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





