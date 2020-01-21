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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

Meteoroloji İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna cevap verdi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 11:14
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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

Nüfus popülasyonu bakımından ülkemizde en fazla insanın yaşadığı İstanbul'da hava durumu ve kar yağışı hakkındaki araştırmalar da oldukça arttı. İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle okulların kapanmasından sonra turistik seyahat yapacak aileler hava durumu konusundaki uyarıları inceliyor. Bugünün dışında yapılan bir uyarıda daha Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu! İşte hava durumu hakkında yapılan son dakika uyarıları ve İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih...

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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

İstanbul'da bugünün dışında Perşembe günü de karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığının en düşük 2 derece en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

FIRTINA BEKLENİYOR!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE HAVA DURUMU °C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ HAVA DURUMU °C, 5°C
Çok bulutlu

KOCAELİ HAVA DURUMU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR HAVA DURUMU °C, 0°C

Çok bulutlu

DENİZLİ HAVA DURUMU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MANİSA HAVA DURUMU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

ADANA HAVA DURUMU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA HAVA DURUMU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY HAVA DURUMU °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA HAVA DURUMU °C, 4°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney kesimlerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri)sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU °C, 3°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU °C, 0°C

Çok bulutlu

KONYA HAVA DURUMU °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı