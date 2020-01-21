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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
Meteoroloji İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna cevap verdi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 11:14
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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması