İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

İstanbul'da bugünün dışında Perşembe günü de karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığının en düşük 2 derece en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

FIRTINA BEKLENİYOR!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.