Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi 🐍 500 kilo ağırlığa sahip anakonda! Vahşi doğada daha önce böylesi görülmedi

Bilim insanları daha önce belgelenmemiş bir anakonda türünü keşfetti. Amazon'da daha önce belgelenmemiş, 7,5 metreye kadar büyüyebilen ve 500 kg'a yakın ağırlığa sahip dev bir anakonda türü keşfedildi. Bu, onu dünyada şimdiye kadar bilinen en büyük ve en ağır yılan yapıyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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