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Haberler Galeri Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi 🐍 500 kilo ağırlığa sahip anakonda! Vahşi doğada daha önce böylesi görülmedi

Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi 🐍 500 kilo ağırlığa sahip anakonda! Vahşi doğada daha önce böylesi görülmedi

Bilim insanları daha önce belgelenmemiş bir anakonda türünü keşfetti. Amazon'da daha önce belgelenmemiş, 7,5 metreye kadar büyüyebilen ve 500 kg'a yakın ağırlığa sahip dev bir anakonda türü keşfedildi. Bu, onu dünyada şimdiye kadar bilinen en büyük ve en ağır yılan yapıyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:49
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Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi 🐍 500 kilo ağırlığa sahip anakonda! Vahşi doğada daha önce böylesi görülmedi

Şimdiye kadar dört anakonda türü biliniyordu. Bunlardan en büyüğü, Amazon, Orinoco ve Esequibo nehirlerinin havzaları gibi Güney Amerika'nın tropikal bölgelerinde ve bazı küçük havzalarda yaşayan yeşil anakondaydı.

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Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi 🐍 500 kilo ağırlığa sahip anakonda! Vahşi doğada daha önce böylesi görülmedi

Güney Amerika'nın nehirlerinde ve sulak alanlarında bulunan bu anakondalar, yıldırım hızları ve avlarının etrafında dolanarak, onları boğarak ve bütün olarak yutarak beslenme yetenekleriyle tanınıyor.

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Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi 🐍 500 kilo ağırlığa sahip anakonda! Vahşi doğada daha önce böylesi görülmedi

Onlarca yıl süren yeni yayınlanan bir çalışma, yeşil anakondanın genetik olarak iki farklı tür olduğunu ortaya çıkardı.

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Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi 🐍 500 kilo ağırlığa sahip anakonda! Vahşi doğada daha önce böylesi görülmedi

Yerli Waorani halkıyla çalışan araştırmacılar, Ekvador Amazonu'ndaki Baihuaeri Waorani Bölgesi'nin Bameno bölgesinde yeni adlandırılan kuzey yeşil anakondasının (Eunectes akayima) birkaç örneğini yakaladı ve inceledi.

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Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi 🐍 500 kilo ağırlığa sahip anakonda! Vahşi doğada daha önce böylesi görülmedi

Bilim insanları, Amazon nehri sistemi boyunca kanolarla kürek çekerken "sığ sularda gizlenen, avını bekleyen" yeni türlere ait birkaç anakondayı belgeledi.