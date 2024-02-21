Cesedinin yanında meyveler bulunmuştu! Müge Anlı olayın detayları açıkladı! Mehmet Ali Ödemir’i kim öldürdü?

Müge Anlı, Mehmet Ali'nin eşi Meryem'in kendilerine yönelik "Hala daha bu mevzu bitmedi mi?" şeklindeki sorusuna cevaben, "Senin eşinin katili bulunamadığı için mevzu henüz sonlanmadı. Bu nedenle senin bu konuda daha fazla çaba göstermen gerekiyor. Bize gelmen ve işbirliği yapman önemli.

Mevzu hala kapanmadı, bu durumdan en çok etkilenmesi gereken kişi sensin. Meryem ve ailesinin ilgilenmediğini belirtmişsin ancak soruşturmada önemli detaylar var" ifadelerini kullandı.