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Haberler Galeri Cesedinin yanında meyveler bulunmuştu! Müge Anlı olayın detayları açıkladı! Mehmet Ali Ödemir'i kim öldürdü?

Cesedinin yanında meyveler bulunmuştu! Müge Anlı olayın detayları açıkladı! Mehmet Ali Ödemir'i kim öldürdü?

Müge Anlı programında geçtiğimiz günlerde aranan Mehmet Ali Özdemir'in cesedi bulunmuştu. Ölüm nedeni, yapılan ön otopsi sonucunda belirlenmişti. Üç çocuk babası ve 41 yaşındaki adamın cesedinin bulunduğu yerde yer alan meyve ve sebzeler, olayın seyrini değiştirdi. 21 Şubat tarihli programda Müge Anlı, olay hakkında sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Peki, Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:45
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Cesedinin yanında meyveler bulunmuştu! Müge Anlı olayın detayları açıkladı! Mehmet Ali Ödemir’i kim öldürdü?

Müge Anlı programında 21 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Ali Özdemir'in ölüm nedeni, açıklanan ön otopsi sonucuyla belirlenmişti. Üç çocuk babası olan 41 yaşındaki adamın cesedinin bulunduğu yerde meyve ve sebzelerin bulunması ise kafalarda soru işareti bırakmıştı. Katilin kim olduğu merak edilirken, Müge Anlı bugünkü programda olay ilgili sıcak bir gelişmeyi duyurdu.

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Cesedinin yanında meyveler bulunmuştu! Müge Anlı olayın detayları açıkladı! Mehmet Ali Ödemir’i kim öldürdü?

Hatay'da yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in katilinin kim olduğu merak konusu oluyor. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali'nin kaybı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında detaylı bir şekilde ele alınmıştı. Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Özdemir'in cansız bedeninin çalılıkların dibinde bulunduğunu açıklamıştı.

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Cesedinin yanında meyveler bulunmuştu! Müge Anlı olayın detayları açıkladı! Mehmet Ali Ödemir’i kim öldürdü?

CESEDİN YANINDA MEYVE VE SEBZELER BULUNDU

Cesedin yanında bulunan meyve ve sebzelerin varlığı olayın seyrini değiştirmişti. Bu yiyeceklerin cesedin hayvanlar tarafından yenilmesi amacıyla konulduğu düşünülmüştü.

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Cesedinin yanında meyveler bulunmuştu! Müge Anlı olayın detayları açıkladı! Mehmet Ali Ödemir’i kim öldürdü?

Müge Anlı, 21 Şubat Çarşamba tarihli yayınında olaya dair yeni gelişmelerin yaşandığını duyurdu.

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Cesedinin yanında meyveler bulunmuştu! Müge Anlı olayın detayları açıkladı! Mehmet Ali Ödemir’i kim öldürdü?

Müge Anlı, Mehmet Ali'nin eşi Meryem'in kendilerine yönelik "Hala daha bu mevzu bitmedi mi?" şeklindeki sorusuna cevaben, "Senin eşinin katili bulunamadığı için mevzu henüz sonlanmadı. Bu nedenle senin bu konuda daha fazla çaba göstermen gerekiyor. Bize gelmen ve işbirliği yapman önemli.

Mevzu hala kapanmadı, bu durumdan en çok etkilenmesi gereken kişi sensin. Meryem ve ailesinin ilgilenmediğini belirtmişsin ancak soruşturmada önemli detaylar var" ifadelerini kullandı.