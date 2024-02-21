21 Şubat 2024, Çarşamba
Cesedinin yanında meyveler bulunmuştu! Müge Anlı olayın detayları açıkladı! Mehmet Ali Ödemir'i kim öldürdü?
Müge Anlı programında geçtiğimiz günlerde aranan Mehmet Ali Özdemir'in cesedi bulunmuştu. Ölüm nedeni, yapılan ön otopsi sonucunda belirlenmişti. Üç çocuk babası ve 41 yaşındaki adamın cesedinin bulunduğu yerde yer alan meyve ve sebzeler, olayın seyrini değiştirdi. 21 Şubat tarihli programda Müge Anlı, olay hakkında sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Peki, Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:45
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11