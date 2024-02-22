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Ankara'da korku dolu 12 saat! Babasının rehin aldığı 7 yaşındaki çocuğu özel harekat kurtardı
Ankara'da babası tarafından silahla rehin alınan 7 yaşındaki çocuk, düzenlenen operasyonla 12 saatin sonunda kurtarıldı. Operasyon sırasında polise ateş açan baba etkisiz hale getirilirken, küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:16Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:26