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Haberler Galeri Ankara'da korku dolu 12 saat! Babasının rehin aldığı 7 yaşındaki çocuğu özel harekat kurtardı

Ankara'da korku dolu 12 saat! Babasının rehin aldığı 7 yaşındaki çocuğu özel harekat kurtardı

Ankara'da babası tarafından silahla rehin alınan 7 yaşındaki çocuk, düzenlenen operasyonla 12 saatin sonunda kurtarıldı. Operasyon sırasında polise ateş açan baba etkisiz hale getirilirken, küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:26
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Ankara’da korku dolu 12 saat! Babasının rehin aldığı 7 yaşındaki çocuğu özel harekat kurtardı

Olay saat 18.00 sıralarında Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Fidan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi.


Psikolojik sorunları olduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan V., 2 hafta önce eşi S.Y.'den boşandı.

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Ankara’da korku dolu 12 saat! Babasının rehin aldığı 7 yaşındaki çocuğu özel harekat kurtardı

Velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V'yi eşine vermek istemeyen baba Hasan V., iddiaya göre anne S.Y.'yi arayarak oğlu M.E.V'yi tabanca ile evde rehin aldığını söyledi.

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Ankara’da korku dolu 12 saat! Babasının rehin aldığı 7 yaşındaki çocuğu özel harekat kurtardı

Bunu üzerine, babanın ikamet ettiği adrese gelen anne ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ankara’da korku dolu 12 saat! Babasının rehin aldığı 7 yaşındaki çocuğu özel harekat kurtardı

Baba Hasan V., olay yerine gelen ekiplerin çağrılarına yanıt vermeyince bölgeye Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri sevk edildi. Alkolün etkisinde olduğu iddia edilen Hasan V., yaklaşık 12 saat süren ikna çalışmaların ardından teslim olmayınca ekipler, eve operasyon düzenledi.

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Ankara’da korku dolu 12 saat! Babasının rehin aldığı 7 yaşındaki çocuğu özel harekat kurtardı

Düzenlenen operasyondan yara almadan kurtulan küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, polisin ikna çağrılarına ateşle karşılık veren baba Hasan V. ise bacağından ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi.