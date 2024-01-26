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Baba kız feci şekilde can verdi! Kahreden kaza

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan baba ve kızı, Sakarya'da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:48
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Baba kız feci şekilde can verdi! Kahreden kaza

Düzce'nin Yeşilyayla mevkiinde otomobilin dinlenme tesislerine girerken kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Baba kız feci şekilde can verdi! Kahreden kaza

Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde sürücü Coşkun D. idaresindeki 68 ADR 024 plakalı Seat marka otomobil dün akşam saatlerinde dinlenme tesisine girmek isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

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Baba kız feci şekilde can verdi! Kahreden kaza

Kazada ağır yaralı olarak Sakarya ili Hendek ilçesi devlet hastanesine kaldırılan Gökhan Dinç (35) ile Meva Dinç (5) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Baba kız feci şekilde can verdi! Kahreden kaza
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Baba kız feci şekilde can verdi! Kahreden kaza