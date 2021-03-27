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Dünyadaki tek örneği Amasya'da bulundu! 5 asırlık caminin penceresinde ortaya çıktı

Son dakika haberi... "Şehzadeler şehri" Amasya'daki 535 yıllık Sultan II. Bayezid Camisi'nde ahşaptan yapılma tek bir pencere kanadına ustalıkla işlenmiş "Kayı sembolleri" 6 yıl önce fark edilerek bulundu.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 11:46
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Dünyadaki tek örneği Amasya'da bulundu! 5 asırlık caminin penceresinde ortaya çıktı

1485-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan camideki Osmanlı hanedanının geldiği Kayı boyunun simgesi sembolleri, Amasya Müzesi'nde görevli Arkeolog Muzaffer Doğanbaş tespit etti.

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Dünyadaki tek örneği Amasya'da bulundu! 5 asırlık caminin penceresinde ortaya çıktı

Kayı sembollü pencere kanatları ahşap pencere kanadı işçilikleri arasında "dünyadaki tek örnek" olarak değerlendiriliyor.

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Dünyadaki tek örneği Amasya'da bulundu! 5 asırlık caminin penceresinde ortaya çıktı

6 yıl önce Türk boyları hakkında bilgiler aktaran bir kitabı inceleyen Muzaffer Doğanbaş, gördüğü Kayı sembolü örneklerinin aynısının 2000 yılında teşhir için Sultan II. Bayezid Camisi'nden Amasya Müzesi'ne taşıdıkları orijinal 3 pencere kanadından birinin üzerindeki iki ok ve tek yayın birleşmesiyle oluşan figüre benzediğini fark etti.

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Dünyadaki tek örneği Amasya'da bulundu! 5 asırlık caminin penceresinde ortaya çıktı

Yaptığı araştırmada ustalıkla işlenen altlı üstlü toplam 4 işaretin Kayı boyunun simgesi olduğunu belirleyen Arkeolog Doğanbaş, "Kayı sembollü pencere kanadı Amasya'da tek olduğu gibi Osmanlı coğrafyasındaki ahşap pencere kanadı işçiliklerinde de tek örnek" dedi.

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Dünyadaki tek örneği Amasya'da bulundu! 5 asırlık caminin penceresinde ortaya çıktı

O dönemlerde pencere kanatlarını yapan ustaların kendi adlarını eserlere işaretlerle not düşerken kündekari tekniğiyle işlenen Kayı sembollü nadide eserde bu duruma rastlanmadığına değinen Muzaffer Doğanbaş, "Bu eserde bir imza yok.