RUSYA'DA ORTALAMA YILLIK MAAŞ 5 BİN 867 STERLİN

Ulusal Medya Grubu'nun, yöneticilerin ücretlerini gösteren yıllık rapor yayınlamadığı ve şirketin bununla ilgili medyanın sorularını hiçbir zaman yanıtlamadığı bu yüzden de Alina'nın gelirinin bilinmediği belirtildi. Rusya'da ortalama maaşın yılda 5.867 sterlin olduğu ifade edilirken, Kremlin, ilk olarak 2008'de bir gazetede Putin ile Alina arasında gizli bir ilişki olduğu iddialarını yalanlamıştı. Öte yandan, Putin'in eski jimnastikçi sevgilisinin doğum yaptığı öne sürülmüş, 2018'den bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Alina Kabayeva'nın bu nedenle ortadan kaybolduğu belirtilmişti.