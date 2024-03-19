Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye’de Tek

TÜİK, Türkiye'de en yaygın ve en nadir kullanılan isimleri sıraladı. Bu isimler sadece bir liste değil, aynı zamanda isim tercihlerinin istatistiksel bir yansımasıdır. En yaygın isimler kadar nadir isimler de dikkat çekiyor. Bazı isimler ise sadece tek bir kişide bulunuyor. İşte eşi benzeri olmayan isimler...