19 Mart 2024, Salı
Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye'de Tek
Her yıl doğan bebeklere verilen isimler, Anadolu kültürünün bir yansımasıdır. TÜİK, Türkiye'de en popüler ve en nadir kullanılan isimleri belirledi. Bu isimler sadece bir isim listesi değil, aynı zamanda isim dağılımının istatistiksel bir göstergesidir. Ancak bazı isimler öyle benzersizdir ki, bu bebeklerin dünyada eşi benzeri yoktur.
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:41
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