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Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye'de Tek

Her yıl doğan bebeklere verilen isimler, Anadolu kültürünün bir yansımasıdır. TÜİK, Türkiye'de en popüler ve en nadir kullanılan isimleri belirledi. Bu isimler sadece bir isim listesi değil, aynı zamanda isim dağılımının istatistiksel bir göstergesidir. Ancak bazı isimler öyle benzersizdir ki, bu bebeklerin dünyada eşi benzeri yoktur.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:41
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Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye’de Tek

TÜİK, Türkiye'de en yaygın ve en nadir kullanılan isimleri sıraladı. Bu isimler sadece bir liste değil, aynı zamanda isim tercihlerinin istatistiksel bir yansımasıdır. En yaygın isimler kadar nadir isimler de dikkat çekiyor. Bazı isimler ise sadece tek bir kişide bulunuyor. İşte eşi benzeri olmayan isimler...

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Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye’de Tek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ortaya koyduğu verilerin ardından 2022 yılında 1 milyon 22 bin 737 bebeğin kayda geçtiğini bildirdi.

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Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye’de Tek

Bu bebeklere verilen isimler ise hem yaygın hem de ilginç isimleri bir arada görmeyi sağlıyor. Bazı isimler yalnızca "bir bebekte" kullanılıyor.

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Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye’de Tek

2022 yılının verilerine göre; sadece bir bebeğe verilen birkaç kız ve erkek bebek ismi bulunuyor. Tek bir bebekte bulunan isim listesi ise şöyle;

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Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye’de Tek

📌Azra Akel,