12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyaca ünlü Justin Bieber Türk’ün bu dansına kayıtsız kalamadı! Sofi Ömer konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

Dünyaca ünlü Justin Bieber Türk’ün bu dansına kayıtsız kalamadı! Sofi Ömer konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde yaşamını sürdüren ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan 70 yaşındaki Ömer Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkürlerini dile getirdi. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle ilgi toplayan Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 13:20
  • 1
  • 20
Dünyaca ünlü Justin Bieber Türk’ün bu dansına kayıtsız kalamadı! Sofi Ömer konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

Bölgeye has yöresel giysileriyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle ilgi toplayan Ömer Çelik'in görüntüleri, 8 sene önce sosyal medyada paylaşıldı. 'Sofi Ömer' lakabıyla bilinen Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerde aranan halay başı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Dünyaca ünlü Justin Bieber Türk’ün bu dansına kayıtsız kalamadı! Sofi Ömer konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

O OLAYDAN SONRA DÜĞÜNLERE GİTMEYİ BIRAKTI

Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı. 1'i engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı.

  • 3
  • 20
Dünyaca ünlü Justin Bieber Türk’ün bu dansına kayıtsız kalamadı! Sofi Ömer konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

ISRARLARA DAYANAMADI

Ancak davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlere gitmeye başladı.

  • 4
  • 20
Dünyaca ünlü Justin Bieber Türk’ün bu dansına kayıtsız kalamadı! Sofi Ömer konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

JUSTİN'İN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yayla köyünde oturan Çelik'in halay performansı, dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın dikkatini çekti.

  • 5
  • 20
Dünyaca ünlü Justin Bieber Türk’ün bu dansına kayıtsız kalamadı! Sofi Ömer konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

MİLYONLARCA TAKİPÇİLİ HESABINDA PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer'in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı.