Dünyaca ünlü Justin Bieber Türk’ün bu dansına kayıtsız kalamadı! Sofi Ömer konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde yaşamını sürdüren ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan 70 yaşındaki Ömer Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkürlerini dile getirdi. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle ilgi toplayan Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.