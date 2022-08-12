Annesinin hayalini gerçekleştirdi Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu oldu

"VATAN İÇİN ÇALIŞMANIN VERDİĞİ GURUR TARİF EDİLEMEZ"

Pilotluk eğitiminde gerekli sınav ve mülakatları geçtiğini ve 2014'te Kara Havacılık Ordu Komutanlığında pilotluk eğitimine başladığını anlatan Yeşiltaş, ilk olarak yer dersleriyle eğitime başladıklarını, daha sonra ilk uçuşu gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"İntibak uçuşunda çok büyük bir heyecan ve gurur duyuyorsunuz. 'Evet' dedim bu meslek benim yapmam gereken bir meslekmiş. İlk önce askeriz, askerlik görevini icra etmek birinci önceliğimiz. Pilot olarak da gökyüzünde duyduğumuz o gurur duygusu, o özgürlük duygusu tarif edilemez bir duygu."