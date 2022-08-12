12 Ağustos 2022, Cuma
Annesinin hayalini gerçekleştirdi Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu oldu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu olan Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş, pilot olmanın gururuyla görevini yerine getiriyor. Ailesinin yönlendirmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ferdi olmayı tercih eden Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş, "Annem, 'Asker olacaksın, vatan, millet için çalışacaksın.' dedi. Ben de bu yolda eğitimime ve görevime başladım." dedi.
Giriş Tarihi: 12.08.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 12:26
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