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Annesinin hayalini gerçekleştirdi Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu olan Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş, pilot olmanın gururuyla görevini yerine getiriyor. Ailesinin yönlendirmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ferdi olmayı tercih eden Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş, "Annem, 'Asker olacaksın, vatan, millet için çalışacaksın.' dedi. Ben de bu yolda eğitimime ve görevime başladım." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 12:26
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Annesinin hayalini gerçekleştirdi Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu oldu

Ispartalı bir ailenin tek çocuğu olan Yeşiltaş, Deniz Harp Okulundan 2011 yılında mezun olmasının ardından Donanma Komutanlığının gözde gemilerinden TCG Gelibolu'da silah elektronik subaylığı ve atış kontrol subaylığı görevlerinde bulundu.

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Annesinin hayalini gerçekleştirdi Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu oldu

Daha sonra 2014'te pilotluk eğitimi için başvurduğu sınavları ve mülakatları başarıyla geçen Yeşiltaş, 8 yıldır Deniz Hava Komutanlığının Seahawk tipi helikopter kullanan tek kadın pilotu olarak vatan sevgisiyle görevini ifa ediyor.

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Annesinin hayalini gerçekleştirdi Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu oldu

351. Deniz Helikopter Filo Komutanlığında görevli 34 yaşındaki Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş, ailesinin küçüklüğünden beri asker olmasını istediğini belirterek bu sayede küçük yaşlarda mesleğe ilgi duymaya başladığını anlattı.

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Annesinin hayalini gerçekleştirdi Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu oldu

Ailesinin büyük desteğiyle Deniz Harp Okulunu kazandığını belirten Yeşiltaş, "Küçüklüğümden beri ben annemin ağzından, başka bir meslek duymadım. Annem, 'Asker olacaksın, vatan, millet için çalışacaksın.' dedi. Ben de bu yolda eğitimime ve görevime başladım." diye konuştu.

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Annesinin hayalini gerçekleştirdi Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu oldu

"VATAN İÇİN ÇALIŞMANIN VERDİĞİ GURUR TARİF EDİLEMEZ"

Pilotluk eğitiminde gerekli sınav ve mülakatları geçtiğini ve 2014'te Kara Havacılık Ordu Komutanlığında pilotluk eğitimine başladığını anlatan Yeşiltaş, ilk olarak yer dersleriyle eğitime başladıklarını, daha sonra ilk uçuşu gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"İntibak uçuşunda çok büyük bir heyecan ve gurur duyuyorsunuz. 'Evet' dedim bu meslek benim yapmam gereken bir meslekmiş. İlk önce askeriz, askerlik görevini icra etmek birinci önceliğimiz. Pilot olarak da gökyüzünde duyduğumuz o gurur duygusu, o özgürlük duygusu tarif edilemez bir duygu."