Otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi! Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ele geçirilen Roma dönemine ait 14 tarihi obje ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. YOĞURT KOVASINDAN TARİH FIŞKIRDI Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Akhisar ilçesinde JASAT'ın elde ettiği istihbari bilgi üzerine 3 şüpheliye ait 4 ayrı adreste arama yapıldı. Yoğurt kovasının içinden çıkanlar hayrete düşürdü. Aramada 14 adet sikke, 106 adet tarihi eser nitelikli metal obje, 15 adet sembolik figür, 3 adet dedektör, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet kulaküstü kulaklık, 2 adet çapa tespit edilerek el konuldu. Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. BÜYÜKANNESİNDEN KALAN DOLABIN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI Büyükannesinden kalan dolabı yıllar sonra açtılar içinden çıkanlar ise şoke etti... Barcelona'da yankesicilerle ilgili hikayeleri dinleyen bir turist onlara bir şaka yapmak istedi ve cüzdanının içine bolca sim ekleyip not yazdı.. Sonrasında uyuyakaldı ve cüzdanı, hırsızlar için hazırladığı cüzdanı çalındı... Ve işte hazırlanan cüzdandan çıkanlar... Savaş sonrası sığınaktan çıkanlar şoke etti