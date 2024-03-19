19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi! Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi! Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2024 20:09
  • 1
  • 66
Otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi! Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu.

  • 2
  • 66
Otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi! Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Ele geçirilen Roma dönemine ait 14 tarihi obje ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

  • 3
  • 66
Otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi! Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

YOĞURT KOVASINDAN TARİH FIŞKIRDI

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Akhisar ilçesinde JASAT'ın elde ettiği istihbari bilgi üzerine 3 şüpheliye ait 4 ayrı adreste arama yapıldı.

  • 4
  • 66
Otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi! Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Yoğurt kovasının içinden çıkanlar hayrete düşürdü.

  • 5
  • 66
Otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi! Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Aramada 14 adet sikke, 106 adet tarihi eser nitelikli metal obje, 15 adet sembolik figür, 3 adet dedektör, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet kulaküstü kulaklık, 2 adet çapa tespit edilerek el konuldu.