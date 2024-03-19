Otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi! Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu.