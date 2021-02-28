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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dün gece meteor mu düştü? Türkiye'de birçok ilde meteor görüldüğü iddia edildi! Meteor nereye düştü? Dün gece meteor mu düştü? Türkiye'de birçok ilde meteor görüldüğü iddia edildi! Meteor nereye düştü? Türkiye'de birçok ilde meteor görüldüğü iddia edildi. Saçtığı ışık ile ortalığı gündüz gibi aydınlatan olay sonrası internet üzerinde 'Meteor mu düştü?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Meteor düşmesi ve dün gece yaşanan olay hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, dün gece meteor mu düştü? Meteor nereye düştü? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 28.02.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 10:36
Dün gece meteor mu düştü? Dünya atmosferine giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Türkiye'de birçok ilde de görüldü. Meteor düşmesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralara yansıdı. Vatandaşlar meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olay, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki, dün gece meteor mu düştü? Meteor nereye düştü? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR DÜN GECE METEOR MU DÜŞTÜ?
27 Şubat Cumartesi saat 22.57'de gerçekleşen olay Türkiye'de birçok ilde gözlemlendi. Yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı.
METEOR NEREYE DÜŞTÜ?
Meteorun nereye düştüğü tam olarak bilinmiyor.
GÖK TAŞI NEDEN DÜŞER?
Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.