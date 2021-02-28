BİM'den yüz buhar aleti sürprizi! 2 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları

BİM 2 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM salı günü indirimleri bakım ürünlerinden oluşuyor. Kataloğun ilk sırasında ise yüz buhar aleti yer alıyor. 79,90 TL fiyatı ile dikkat çeken bu ürün gözenek temizliği, nemlendirme ve arındırma olarak kullanılıyor. Öte yandan çelik toplu masaj aleti, 2'li siyah nokta temizleyici fırça, mermer desenli makyaj süngeri gibi birçok ürün de bu katalogda yer aldı. İşte BİM 2 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 17:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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