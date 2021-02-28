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Haberler Galeri BİM'den yüz buhar aleti sürprizi! 2 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları

BİM'den yüz buhar aleti sürprizi! 2 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları

BİM 2 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM salı günü indirimleri bakım ürünlerinden oluşuyor. Kataloğun ilk sırasında ise yüz buhar aleti yer alıyor. 79,90 TL fiyatı ile dikkat çeken bu ürün gözenek temizliği, nemlendirme ve arındırma olarak kullanılıyor. Öte yandan çelik toplu masaj aleti, 2'li siyah nokta temizleyici fırça, mermer desenli makyaj süngeri gibi birçok ürün de bu katalogda yer aldı. İşte BİM 2 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 17:17
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BİM'den yüz buhar aleti sürprizi! 2 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları

BİM salı indirimleri için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin her hafta satışa sunduğu salı kampanyaları merak ediliyor. 2 Mart'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte 2 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den yüz buhar aleti sürprizi! 2 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları

Naturalove Yüz Buhar Aleti

• Gözenek temizliği, nemlendirme ve arındırma
• 2 kademeli güç ayarı
• Led güç göstergesi

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BİM'den yüz buhar aleti sürprizi! 2 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları

Naturalove
Çelik Toplu Masaj Aleti

• Yüzdeki kan dolaşımını arttırarak cildin gençleşmesine yardımcı olur

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BİM'den yüz buhar aleti sürprizi! 2 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları

Naturalove
2'li Siyah Nokta Temizleyici Fırça

• Dudaklar için peeling ürünü olarak da kullanılır

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BİM'den yüz buhar aleti sürprizi! 2 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları

Naturalove
Mermer Desenli Saç Açma Tarağı

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