Şanlıurfa’da şoke eden doğum! Sezaryenle yapıldı! 2 başlı 6 ayaklı…

Doğuma giden veteriner, ineğin sıkıntılı doğum yapacağını fark etmeleri üzerine doğumu sezaryenle gerçekleştirdi. Doğumu gerçekleştirilen ve 6 ayağı, 2 başı ve 2 kuyruğu olan buzağıyı gören veteriner ve vatandaşlar, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıkları için şaşırdı.