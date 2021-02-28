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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Şanlıurfa’da şoke eden doğum! Sezaryenle yapıldı! 2 başlı 6 ayaklı… Şanlıurfa’da şoke eden doğum! Sezaryenle yapıldı! 2 başlı 6 ayaklı…
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göreenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir vatandaş ineği doğumda zorlanınca veteriner çağırdı. Sezaryenle yapılan doğumun sonunda neye uğradıklarını şaşırdılar.
Giriş Tarihi: 28.02.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 10:40
Şaşırtan olay, ilçeye bağlı kırsal Çıkrık Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, ineğinin doğumda zorlandığını fark etmesi üzerine mahalleye veteriner çağırdı.
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Doğuma giden veteriner, ineğin sıkıntılı doğum yapacağını fark etmeleri üzerine doğumu sezaryenle gerçekleştirdi. Doğumu gerçekleştirilen ve 6 ayağı, 2 başı ve 2 kuyruğu olan buzağıyı gören veteriner ve vatandaşlar, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıkları için şaşırdı.
Buzağının, doğumdan 5 dakika sonra öldüğü açıklandı.
Edinilen bilgiye göre Tekirdağ Şarköy İlçesi Şenköy Mahallesinde 20 koyun sahibi Adnan Elma'ya ait bir koyun, bulunduğu ahırda ikiz kuzu dünyaya getirdi. Hayvancılık işleriyle uğraşan 48 yaşındaki Adnan Elma, kendisine ait ahıra gidip, ikiz doğan kuzulara bakınca hayretler içerisinde kaldı.
İkiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu. Yüzü gelişmeden doğan kuzu yarım saatten fazla yaşayamadı.