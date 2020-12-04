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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak? Hangi meslekler hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf? Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak? Hangi meslekler hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf?
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından kimlerin muaf olacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile valiliğine gönderilen genelgenin detayları belli oldu. Hafta içi saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanıyor. Peki koronavirüs tedbirleri gereği getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından kimler ve hangi meslekler muaf?
Giriş Tarihi: 04.12.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 16:14
Koronavirüs tedbirleri gereği Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hafta içi akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, ertesi sabahın 05.00'ine kadar devam ediyor. Kısıtlama hafta sonlarında ise tam gün olarak uygulanıyor. Peki kısıtlamadan kimler ve hangi meslekler muaf?
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN KİMLER MUAF?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bağlamda kısıtlama süresince sokağa çıkma yasağında kimler muaf?
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi
1. TBMM üyeleri ve çalışanları
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil)
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri