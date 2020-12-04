Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak? Hangi meslekler hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf?

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından kimlerin muaf olacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile valiliğine gönderilen genelgenin detayları belli oldu. Hafta içi saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanıyor. Peki koronavirüs tedbirleri gereği getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından kimler ve hangi meslekler muaf?