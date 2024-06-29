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Düğünü bıraktı 15 Temmuz'da sokağa çıktı! Gazi Mustafa Çağır şarapnel parçasını "şeref nişanesi" olarak vücudunda taşıyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gün bir yakınının düğünü için Çorum'dan Ankara'ya giden öğretmen Mustafa Çağır isimli vatandaş, darbe olduğunu duyunca düğünü bırakarak Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Burada FETÖ'cü alçaklar tarafından kobra helikopteri ile açılan ateş sonucu Mustafa Öğretmen, sağ omzu ve alnına isabet eden şarapnel parçaları ile yaralandı. Mustafa Çağır'ın alnına isabet eden şarapnel, riskli olduğu için çıkarılamadı.

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 08:03 Güncelleme: 29.06.2024 08:03
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Düğünü bıraktı 15 Temmuz’da sokağa çıktı! Gazi Mustafa Çağır şarapnel parçasını şeref nişanesi olarak vücudunda taşıyor

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşan sınıf öğretmeni Mustafa Çağır, 15 Temmuz 2016 yılında bir yakının düğününe katılmak için Ankara'ya gitti.

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Düğünü bıraktı 15 Temmuz’da sokağa çıktı! Gazi Mustafa Çağır şarapnel parçasını şeref nişanesi olarak vücudunda taşıyor

Düğündeyken bir tanıdığının darbe olmuş sözüne önce inanmayan Mustafa öğretmen haberleri okuyunca düğünü terk edip Genel Kurmay Başkanlığı'nın önüne giderek FETÖ'cülerin üzerine yürüdü.

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Düğünü bıraktı 15 Temmuz’da sokağa çıktı! Gazi Mustafa Çağır şarapnel parçasını şeref nişanesi olarak vücudunda taşıyor

"KENDİMİZDEN GEÇERİZ DARBEYE GEÇİT VERMEYİZ"
15 Temmuz gecesi düğün devam ederken hemen yola çıktığını belirten öğretmen Mustafa Çağır; "Araçla bir süre gittikten sonra trafik kilitlendi.

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Düğünü bıraktı 15 Temmuz’da sokağa çıktı! Gazi Mustafa Çağır şarapnel parçasını şeref nişanesi olarak vücudunda taşıyor

İnsanlar araçlarını yola park edip FETÖ'cülerin üzerine yürüdü. O sırada bir kişi, hainlerin genel karmaya başkanın kaçıracağını ve genelkurmayı işgal edeceklerini söyledi. Bunun üzerinde topluca oraya gittik.

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Düğünü bıraktı 15 Temmuz’da sokağa çıktı! Gazi Mustafa Çağır şarapnel parçasını şeref nişanesi olarak vücudunda taşıyor

İçeriden silah sesleri geliyordu. İçeride çatışma vardı. Biz orada hainlerin üzerine yürürken inanın hiçbir korku yoktu. Sanki o an başka bir insan olmuştum. Çünkü vatanı hainlere bırakamazdı. Gerekirse kendimizden geçer ama vatanımızdan vazgeçmezdik" dedi.