Düğünü bıraktı 15 Temmuz'da sokağa çıktı! Gazi Mustafa Çağır şarapnel parçasını "şeref nişanesi" olarak vücudunda taşıyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gün bir yakınının düğünü için Çorum'dan Ankara'ya giden öğretmen Mustafa Çağır isimli vatandaş, darbe olduğunu duyunca düğünü bırakarak Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Burada FETÖ'cü alçaklar tarafından kobra helikopteri ile açılan ateş sonucu Mustafa Öğretmen, sağ omzu ve alnına isabet eden şarapnel parçaları ile yaralandı. Mustafa Çağır'ın alnına isabet eden şarapnel, riskli olduğu için çıkarılamadı.