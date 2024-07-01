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IQ seviyesine göre illerin sıralaması şaşırttı: Türkiye'nin en zeki ili hangisi?

Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması yapıldı! 81 ilde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma ile her şehirden katılımcıların cevapları analiz edilerek şehirlerin ortalama zeka seviyeleri ölçüldü. Bu araştırma, şehirler arasındaki zeka düzeyi farklılıklarını ortaya koydu ve sonuçlar büyük bir merakla beklenen zeka haritası ile kamuoyuna duyuruldu. İşte Türkiye'nin zeka düzeyi en yüksek şehirlerinin sıralaması ve bu çalışmanın göz alıcı sonuçları...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 08:31
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IQ seviyesine göre illerin sıralaması şaşırttı: Türkiye’nin en zeki ili hangisi?

Son yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en zeki şehri belirlendi. Katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki ilimiz ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte herkesin merak ettiği o liste ve dikkat çekici sonuçlarıyla Türkiye'nin en zeki şehirleri...

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİNİN LİSTESİ!

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IQ seviyesine göre illerin sıralaması şaşırttı: Türkiye’nin en zeki ili hangisi?

81- Bingöl: 94.19

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IQ seviyesine göre illerin sıralaması şaşırttı: Türkiye’nin en zeki ili hangisi?

80- Siirt: 94.52

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  • 82
IQ seviyesine göre illerin sıralaması şaşırttı: Türkiye’nin en zeki ili hangisi?

79- Hakkari: 95.16

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IQ seviyesine göre illerin sıralaması şaşırttı: Türkiye’nin en zeki ili hangisi?

78- Artvin: 95.36