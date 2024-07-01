IQ seviyesine göre illerin sıralaması şaşırttı: Türkiye'nin en zeki ili hangisi?

Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması yapıldı! 81 ilde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma ile her şehirden katılımcıların cevapları analiz edilerek şehirlerin ortalama zeka seviyeleri ölçüldü. Bu araştırma, şehirler arasındaki zeka düzeyi farklılıklarını ortaya koydu ve sonuçlar büyük bir merakla beklenen zeka haritası ile kamuoyuna duyuruldu. İşte Türkiye'nin zeka düzeyi en yüksek şehirlerinin sıralaması ve bu çalışmanın göz alıcı sonuçları...