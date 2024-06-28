Sürücülere müjde geldi! A-B-C-D-E sınıf ehliyetler artık...

Son dönemde yapılan düzenlemeler, ehliyet alım sürecini özellikle genç sürücüler için daha ulaşılabilir ve esnek bir hale getirdi. Yeni düzenlemelerin amacı, sürücü adaylarının iş ve eğitim hayatlarıyla uyumlu bir şekilde ehliyet sahibi olmalarını sağlamak. Bu kapsamda yapılan değişiklikler, ehliyet alma sürecini daha kullanıcı dostu ve verimli hale getiriyor.