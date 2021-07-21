21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ekipler hayrete düştü! Trafik polisinin evinden çıkanlar dudak uçuklattı

Ekipler hayrete düştü! Trafik polisinin evinden çıkanlar dudak uçuklattı

Rus polisi, düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov'un saray yavrusu evinde arama yaptı. Evden çıkanlar polisleri şaşkınlık içinde bıraktı. Bakın neler çıktı...

İHA
Giriş Tarihi: 21.07.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 09:13
  • 1
  • 101
Ekipler hayrete düştü! Trafik polisinin evinden çıkanlar dudak uçuklattı

Rusya'da düzenlenen bir rüşvet operasyonunda polis ekiplerinin karşılaştıkları manzara, görenleri hayrete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 101
Ekipler hayrete düştü! Trafik polisinin evinden çıkanlar dudak uçuklattı

Rusya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen bir rüşvet operasyonunda, Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov ve emri altında çalışan 35'ten fazla trafik polisi gözaltına alındı.

  • 3
  • 101
Ekipler hayrete düştü! Trafik polisinin evinden çıkanlar dudak uçuklattı

Operasyon kapsamında Safanov'un evinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkanlar dudak uçuklattı.

  • 4
  • 101
Ekipler hayrete düştü! Trafik polisinin evinden çıkanlar dudak uçuklattı

Sahip olduğu Lüks araçların yanı sıra, Safanov'un kendine ev değil resmen bir yavru saray inşa ettiği ve hatta evde yer alan tuvaletlerin bile altın kaplama olduğu ortaya çıktı.

  • 5
  • 101
Ekipler hayrete düştü! Trafik polisinin evinden çıkanlar dudak uçuklattı

Ayrıca operasyonda Safanov'un, rütbesini ve yetkisini aşan olaylara karıştığı, mafya organizasyonlarıyla bağlantısı olduğu ve yaptığı işler karşılığında para aldığı belirlendi.