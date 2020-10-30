Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladı! İşte Türkiye'nin en yaşlı ağacı

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLISI ZONGULDAK'TA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yaşı 4 bin 115 olarak hesaplanan porsuk ağacı, Türkiye'nin en yaşlı ağacı olarak biliniyor. Tepe çapı 9,5 metre, gövde çapı 245 santimetre, boyu 23 metre olan porsuk ağacı, Bronz Çağı'na tarihleniyor. Anadolu'nun bilinen en yaşlı ağacı, dünyanın da en yaşlı beş ağacı arasına giren porsuk ağacının tarihlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Dr. Ercan Oktan ve Dr. Murat Yıldız tarafından yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle yapıldı. İncelemelerde ağacın hala oldukça sağlıklı olduğu ve insanlar tarafından zarar görmediği sürece en az 4 bin yıl daha yaşayabileceği belirlendi.