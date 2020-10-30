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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladı! İşte Türkiye'nin en yaşlı ağacı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde tescili yapılan 9 bin 369 anıt ağaçtan 297'sinin bulunduğu, tanıtım amaçlı internet sitesi hazırladı. Siteye göre Türkiye'nin en yaşlı ağacı 4 bin 115 yaşında Zonguldak'taki porsuk, en uzun ağacı 55 metrelik Gümüşhane'deki göknar, en geniş gövde çaplısı ise Kastamonu'daki 880 santimetrelik doğu çınarı oldu. Bronz Çağı'ndan beri yaşayan porsuk ağacının oldukça sağlıklı olduğu, insanlar tarafından zarar görmediği sürece en az 4 bin yıl daha yaşayabileceği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 08:44
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladı! İşte Türkiye'nin en yaşlı ağacı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde geçmişle günümüz arasında köprü kuran ve yüzlerce yıllık yaşa sahip, kanunla koruma altındaki anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında kurulan anitagaclar.gov.tr internet sitesinde, Türkiye genelindeki tescilli 9 bin 369 ağaçtan 297'sinin il, ilçe, yaşı, boyu, gövde ve tepe çapı verilerinin yanı sıra tarihi öyküsüne yer veriliyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladı! İşte Türkiye'nin en yaşlı ağacı

KANUNLA KORUMA ALTINDALAR

Anıt ağaçların, geçmişle günümüz, günümüzle gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olduğuna dikkat çekilen projede, yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel yeri bulunan ağaçlar olduğu belirtildi. Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine göre tabiat varlığı olarak sınıflandırılan anıt ağaçların, sahip olduğu özelliklerden dolayı her türlü önlem alınarak mutlak surette korunması ve doğal miras olarak gelecek nesillere bırakılması gerektiği vurgulandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladı! İşte Türkiye'nin en yaşlı ağacı

'SAYGI DUYULAN DOĞAL ESERLER'

Görkemli görünüşleriyle saygı duyulan doğal eserler olarak kabul edilen anıt ağaçların, doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden dolayı geçmişi geleceğe bağlayan, değeri tartışılmaz zenginlikler olduğu kaydedildi. Bu ağaçların korunmasının hem genç beyinlerde soya bağlılık duygularını geliştirdiği hem de doğa sevgisi ve çevre bilincinin kökleşmesine aracı olduğu belirtildi. Bu özellikleri gösteren ağaçların öncelikle doğru tespit edilmesi ve anıt ağaç olarak tescillenerek koruma altına alınmasının önemine işaret edildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladı! İşte Türkiye'nin en yaşlı ağacı

HANGİ TÜR AĞAÇLAR VAR

Projede Anadolu'nun dört bir köşesinden yüzlerce yıllık tarihe tanıklık etmiş 50'ye yakın ağaç türü bulunuyor. Doğu çınarı, andız, toros sediri, ceviz, sakız ağacı, yalancı hurma, menengiç, mamut, sedir, çam, meşe, çitlembik, kestane, porsuk, kavak, fıstık, gürgen, zeytin, servi, ahlat, palmiye, kayın ve ıhlamur ağaçlarının çok sayıda türü var.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladı! İşte Türkiye'nin en yaşlı ağacı

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLISI ZONGULDAK'TA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yaşı 4 bin 115 olarak hesaplanan porsuk ağacı, Türkiye'nin en yaşlı ağacı olarak biliniyor. Tepe çapı 9,5 metre, gövde çapı 245 santimetre, boyu 23 metre olan porsuk ağacı, Bronz Çağı'na tarihleniyor. Anadolu'nun bilinen en yaşlı ağacı, dünyanın da en yaşlı beş ağacı arasına giren porsuk ağacının tarihlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Dr. Ercan Oktan ve Dr. Murat Yıldız tarafından yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle yapıldı. İncelemelerde ağacın hala oldukça sağlıklı olduğu ve insanlar tarafından zarar görmediği sürece en az 4 bin yıl daha yaşayabileceği belirlendi.