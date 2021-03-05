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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dualı Cuma mesajları: 2021 resimli en güzel, anlamlı ve en yeni Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Dualı Cuma mesajları: 2021 resimli en güzel, anlamlı ve en yeni Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Bugün Cuma. İslam'a göre günlerin en hayırlısı ve en bereketlisi olan bu mübarek Cuma günü, Müslümanların bayramı ve haftalık toplanma zamanı olarak ön plana çıkıyor. Kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimi olan Cuma gününde vatandaşlar birbirlerinin Cumasını tebrik etmek adına mesaj paylaşımı yapıyorlar. 2021'e özel en yeni ve en güzel Cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. İşte dualı ve resimli Cuma mesajları... Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:16
Cuma mesajları... Huzurun ve sevincin gönülleri mesken tuttuğu zaman olan Cuma gününün en bereketli saatinde eller duaya yükselir. Rahmetin solunduğu bu mübarek günde vatandalar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Cuma tebriği için en çok kullanılan araçlardan biri de Cuma mesajıdır. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşılacak ya da SMS olarak gönderilebilecek resimli ve yazılı Cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte en yeni ve resimli Cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Peygamberimiz (s.a.s) Cuma gününü bizlere şöyle anlatır:
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır."
Geçerli bir mazereti olmadığı halde Cuma namazını ihmal etmek büyük bir vebal, büyük bir günahtır. Allah Resûlü (s.a.s) bu konuda bizi şöyle ikaz eder:
"Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir."
* Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
* Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.
* Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...
* Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevlaya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar...
* Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.
* Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.