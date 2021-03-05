Dualı Cuma mesajları: 2021 resimli en güzel, anlamlı ve en yeni Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Peygamberimiz (s.a.s) Cuma gününü bizlere şöyle anlatır: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır."

Geçerli bir mazereti olmadığı halde Cuma namazını ihmal etmek büyük bir vebal, büyük bir günahtır. Allah Resûlü (s.a.s) bu konuda bizi şöyle ikaz eder: "Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir."