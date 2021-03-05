Son dakika: Görüntüler Türkiye'den! Vahşi doğayı ilk kez böyle göreceksiniz! Meğer o canlı...

Son dakika: Türkiye yaban hayatında barındırdığı canlı türüyle zengin bir ülke. Fotokapanlarla gözlemlenen vahşi doğada şimdiye kadar yüzlerce çeşit hayvan kameralara takıldı. Özellikle neslinin tükendiği sanılan o canlıların yeniden görüntülenmesi, doğa araştırmacılarını oldukça şaşırttı. İşte kameralara takılan son görüntüler görenleri hayretler içinde bıraktı. Meğer o canlı vahşi doğada...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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