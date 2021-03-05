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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Görüntüler Türkiye'den! Vahşi doğayı ilk kez böyle göreceksiniz! Meğer o canlı... Son dakika: Görüntüler Türkiye'den! Vahşi doğayı ilk kez böyle göreceksiniz! Meğer o canlı... Son dakika: Türkiye yaban hayatında barındırdığı canlı türüyle zengin bir ülke. Fotokapanlarla gözlemlenen vahşi doğada şimdiye kadar yüzlerce çeşit hayvan kameralara takıldı. Özellikle neslinin tükendiği sanılan o canlıların yeniden görüntülenmesi, doğa araştırmacılarını oldukça şaşırttı. İşte kameralara takılan son görüntüler görenleri hayretler içinde bıraktı. Meğer o canlı vahşi doğada... Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 09:53
Türkiye'de uzun yıllardan beri düzenli olarak gerçekleştirilen envanter çalışmaları, bilinen türlerin popülasyon durumlarını ortaya koyuyor, artış ve azalışlara ilişkin yapılacak çalışmalara yön veriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından önemseniyor ve destekleniyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun'da fotokapanlarla yaban hayatını gözlemliyor. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanları ile ilgili yapılacak olan tür tespiti ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi gibi çalışmalarda da fotokapan kullanıyor.
Bu çalışma sonucunda yıllar itibarıyla aynı sahada, aynı tarihler arasında, aynı koordinatlarda fotokapan kurularak; fotokapanlara yakalanan birey sayılarının tespit edilmesi, sonraki yıllarda aynı çalışmanın tekrarlanması sonucunda yıllar içerisindeki değişimin izlenmesi hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları ile belirli avlaklara fotokapan kurulup, izleme çalışmaları sürekli olarak devam ediyor.