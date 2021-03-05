5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Ütü, koltuk örtüsü, kahve makinesi, kek kalıbı...

BİM'de cuma indirimleri neler? 5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler indirimleri başladı. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. Haftanın kataloğunda televizyon, buhar jeneratörlü ütü, koltuk örtüsü, yatak örtüsü gibi ürünlerin yanı sıra araç içi ürünleri ve oyuncak çeşitleri de katalogda yer alıyor. Ayrıca mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler de müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 09:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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