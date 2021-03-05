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Haberler Galeri 5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Ütü, koltuk örtüsü, kahve makinesi, kek kalıbı...

5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Ütü, koltuk örtüsü, kahve makinesi, kek kalıbı...

BİM'de cuma indirimleri neler? 5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler indirimleri başladı. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. Haftanın kataloğunda televizyon, buhar jeneratörlü ütü, koltuk örtüsü, yatak örtüsü gibi ürünlerin yanı sıra araç içi ürünleri ve oyuncak çeşitleri de katalogda yer alıyor. Ayrıca mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler de müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 09:01
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5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Ütü, koltuk örtüsü, kahve makinesi, kek kalıbı...

BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin her cuma günü satışa çıkardığı kampanyalı ürünler merak ediliyor. Bu hafta çeşit çeşit ürünleri müşterilerin beğenisine sunan BİM marketler, resmi internet adresi üzerinden yayımlanan katalog ile haftanın kampanyalarını duyurdu. Sizler için cuma indirimlerini sayfamızda derledik. İşte BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Ütü, koltuk örtüsü, kahve makinesi, kek kalıbı...

Dijitsu 50 Inç Uydu Alıcılı Smart TV

• 3840x2160 çözünürlük
• DVB-C kablolu yayın alabilme
• Karasal yayınları alabilme
• Ram: 1.5 GB
• Rom: 8 GB
• 8W+8W ses çıkış gücü
• Android 9.0
• 4 çekirdek
• 3 HDMI
• 2 USB
• Wi-Fi 2T2R

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5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Ütü, koltuk örtüsü, kahve makinesi, kek kalıbı...

Philips
Buhar Jeneratörlü Ütü

• 100 gr/dk sürekli buhar
• Otomatik kapanma

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5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Ütü, koltuk örtüsü, kahve makinesi, kek kalıbı...

Püsküllü Koltuk Örtüsü

• 170x200 cm
• %80 pamuk %20 polyester

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5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Ütü, koltuk örtüsü, kahve makinesi, kek kalıbı...

Ortopedik Visco Yastık

• 60x40x23 cm
• Desenli pes kumaş

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